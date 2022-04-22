数读中国——
交易量不断增大！二手车市场有望成为中国汽车消费新蓝海
2022年04月22日08:37 | 来源：人民网
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随着各项利好政策的落地和实施，特别是减税、限制政策等“堵点”问题逐渐松绑，二手车市场有望成为中国汽车消费的新蓝海。据中国汽车流通协会预计，2022年我国二手车交易量将突破1900万辆，并会向2000万辆发起冲击。
点评：随着汽车消费升级以及国家三胎政策的开放，二手车消费结构也在发生变化，SUV与MPV车型的市场份额也在进一步扩大，其中SUV车型增长最为明显，增速超过40%。
哪个区域的二手车流通性最高？
点评：2021年，各区域交易量均有所增长，随着全国经济形势走好，汽车消费需求增加，二手车交易活跃度提升。
使用几年的二手车交易量最高？
点评：近年来，我国二手车车龄7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以内总体变动幅度较小。主要是购买二手车的用户相较于新车再次出售的几率较高，二手车通常经过多次转手，车龄逐步增长。
哪个级别的二手车最好卖？
点评：2021年，小微型轿车的占比较去年有所下降，紧凑级轿车及以上级别车型呈现一个增长的趋势。
数据来源：瓜子二手车
数据来源：58同城、人人车
数据来源：58同城、人人车
据中国汽车流通协会分析，未来，伴随中国汽车保有量近一步增加、二手车交易制度健全、政策不断完善及落地以及二汽车不对称信息问题的解决，未来二手车市场增长空间巨大。
（点评专家：全国乘用车市场信息联席会秘书长 崔东树）
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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