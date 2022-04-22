人民网北京4月22日电 （记者栗翘楚）椰风海韵，春意盎然。4月20日至22日，主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”的博鳌亚洲论坛2022年年会在海南博鳌举行。

从默默无闻的小渔村启航，到成为具有世界影响力的高层次对话平台，博鳌亚洲论坛不仅成为各方谋求共识的重要国际舞台，也见证了海南发展的历程。

博鳌亚洲论坛国际会议中心。人民网记者 栗翘楚摄

3月14日，名为“太空星云”的进口大型游乐设施在海口海关顺利通关放行，减免税款124.8万元人民币，这是海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策升级后的首票业务。

“幸运地赶上了海南自由贸易港自用生产设备‘零关税’政策升级，让我们享受到实实在在的政策红利，降低了项目的建设成本。”陕旅（三亚）旅游投资有限公司副总经理武志学说。

原辅料、交通工具及游艇、自用生产设备等“零关税”政策三张清单在一年多时间内相继落地实施，海南自由贸易港早期安排政策成效显现，为海南国际旅游消费中心建设发展和奠定了基础。据海口海关统计，截至今年3月31日，三张“零关税”清单累计进口86.33亿元，减免税款15.84亿元。其中，“零关税”原辅料41.29亿元，减免税款5.62亿元；“零关税”生产设备13.97亿元，减免税款2.76亿元；“零关税”交通工具及游艇31.07亿元，减免税款7.46亿元。

3月25日，海南金海浆纸业有限公司获海口海关认定为RCEP项下经核准出口商，成为海南首家RCEP项下经核准出口商。此后，该企业无需再通过海关申领原产地证书，只需自行开具原产地声明，就可享受进口国家RCEP协定项下进口货物的关税优惠，贸易安排更为便捷。

经核准出口商，是指经海关依法认定，可以对其出口或者生产的、具备相关优惠贸易协定项下原产资格的货物，自行开具原产地声明，无需到签证机构申领原产地证书的企业。

“我们东盟原产地证签证量较大，成为RCEP项下经核准出口商后，由于节省了原产地证书申领环节的时间，公司外贸通关效率将大幅提升，经营成本降低。”金海浆公司相关负责人说。据了解，该公司主要出口纸浆到东盟国家，2021年全年申领东盟自贸协定原产地证书1200多份。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，RCEP实施将推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐，为亚洲经济复苏和增长注入新动能。海南作为全球最大的自由贸易港，是我国推动制度型开放的引领区，也是我国推动建设开放型世界经济的重大举措，通过实施高水平的开放政策和制度，将在推动亚洲经济合作方面发挥重要的引领和示范作用。

作为海南自由贸易港的“金字招牌”，海南离岛免税商品销售市场持续火爆。自2011年海南离岛免税购物政策实施至2022年3月29日，三亚海关共监管三亚市离岛免税品购物金额1052.7亿元，购物人数超1700万人次。

海口海关统计，2021年海口海关共监管海南离岛免税购物金额495亿元，购物人数672万人次，购物件数7045万件，人均购物金额7368元，与上年相比分别增长80%、49.8%、107%、20.2%。

“趁着休年假来海南度假，给亲戚朋友们选购点礼物，海南免税店商品齐全，能满足我们的多种需求。”来自湖北的王晶说道。

“三亚国际免税城始终在不断提升服务质量、完善销售网络、优化物流体系，让广大消费者享受最优质的购物体验。我们积极开展折扣、满减、赠券等主题促销活动，以满足消费者的多元化需求。”中免集团三亚市内免税店有限公司执行董事高绪江说。

“我们切实做好离岛免税监管服务工作，提前与企业沟通了解免税品进口及销售计划、掌握备货需求，做好节假日值班安排和人员配备，开展‘5+2’‘24小时预约通关’等便捷通关服务，保障免税品及时上架销售，同时利用数据分析强化正面监管，重点防控‘套代购’走私风险。”三亚海关免税品监管一科副科长吴昊说。

中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力表示，作为我国开放型经济新高地，海南自由贸易港在落实高水平对外开放、优化营商环境、稳外资稳外贸等方面，正在发挥高水平开放和高质量发展先行先试的前沿探索作用，积极打造RCEP双循环交汇点的重要角色。

“当前，从货物贸易到外资引进，从消费精品到创新械，海南自由贸易港建设各项工作正在‘小步快跑’分步骤分阶段实施，加快推动各项政策特别是关键核心政策落地，初步形成具备全球竞争力的开放政策和制度体系，有望建成引领对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。”朱克力说。

(责编：杨曦、吕骞)