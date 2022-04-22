人民网记者 孙博洋

4月20日至22日，博鳌亚洲论坛2022年年会在海南博鳌举行。论坛期间，“包容发展”成为业界讨论的热点之一，而ESG又引发了广泛关注。

什么是ESG？据了解，ESG是英文Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（公司治理）的缩写，是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。

对此，五粮液集团（股份）党委书记、董事长曾从钦在以书面形式对话博鳌时表示，ESG将会是2022年在包容发展领域的最热词。他认为，越来越多的投资者将基于企业ESG绩效来评估其在促进经济可持续发展、履行社会责任等方面的贡献。

曾从钦表示，在宏观政策层面，贯彻新发展理念、构建新发展格局、落实“六稳”“六保”以及促进共同富裕等，均贯穿着包容发展的底层逻辑，均有利于提升企业ESG水准。而在微观落实层面，五粮液集团正在高标准、高水平、高质量加强自身建设。

履行社会责任是ESG评价标准的重要一环。对于企业如何在平衡自身经济利益和公共利益，曾从钦认为发展是企业永恒的“第一要务”。对于国有大型企业来说，首位责任在于实现高质量发展、包容性增长。

“不保持一定速度的增长，就难以扩大就业的容量，难以提升上下游产业链的增量，难以保障履行社会责任的质量。”曾从钦说。

他认为，五粮液始终追求经济利益与公共利益的平衡，秉持“为消费者创造美好，为员工创造幸福，为投资者创造良好回报”的核心价值理念，在精准扶贫、乡村振兴、抗洪救灾、绿色低碳发展等方面主动担当责任与使命。

据曾从钦介绍，在绿色低碳发展上，五粮液也在积极践行碳中和理念，以创建“零碳酒企”“零碳园区”为目标，正在努力打造行业领先的循环经济示范基地。

共同富裕的提出对于我国发展有着重要意义，同时也是我国在包容性发展方面的重要实践。在本届年会上，共同富裕和减少贫困也成为与会嘉宾热议的方向之一。而中国在减贫方面的巨大成就，也给世界其他国家提供了现实的案例和经验。

对于实现共同富裕，曾从钦认为，最重要的一条经验就是，锚定共同富裕目标、依托精准手段，构建政府、市场和社会协同发力的“益贫市场”机制，解放贫困者的生产力，使他们不仅成为分配的受益者，也成为增长的贡献者，推动实现整个社会更加均衡、更加公平的发展。

曾从钦表示，作为国有大型企业，将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥企业产业链长、供应链体系完整的优势，以满负荷生产、持续稳健的高质量发展，稳定供应链、畅通产业链、夯实创新链、提升价值链，为粮食、包装、物流和渠道商等上下游企业稳定发展提供助力，在践行包容性发展、提升ESG绩效上实现更大作为。

(责编：王连香、吕骞)