人民网北京4月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2022年一季度，新冠肺炎疫情继续扰动全球经济，国际政治经济环境中不确定不稳定因素交织，国际金融市场波动加剧，国内经济延续恢复发展态势，总体继续运行在合理区间。我国外汇市场运行保持平稳，人民币对美元汇率双向波动、基本稳定，跨境资金流动总体稳定、相对均衡。

“从银行结售汇数据看，2022年一季度，按美元计价，银行结汇6603亿美元，售汇6015亿美元，结售汇顺差587亿美元；按人民币计价，银行结汇4.2万亿元，售汇3.8万亿元，结售汇顺差3731亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入15767亿美元，对外付款15145亿美元，涉外收付款顺差622亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入10万亿元，对外付款9.6万亿元，涉外收付款顺差3957亿元。”王春英说。

王春英介绍，2022年一季度，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，银行结售汇和跨境收支均保持合理规模顺差。2022年一季度，银行结售汇顺差587亿美元，银行代客涉外收支顺差622亿美元。其中，1月份结售汇顺差和涉外收支顺差保持较高水平；2月受季节性因素和外部环境变化影响，结售汇顺差较低，涉外收支呈现小幅逆差；3月涉外收支恢复顺差103亿美元，结售汇顺差升至268亿美元。

第二，售汇率和外汇融资总体稳定。2022年一季度，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为61%，与2021年同期基本持平。同时，企业外汇融资保持平稳。2022年3月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额较2021年末增加162亿美元，进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额1235亿美元，与2021年末基本持平。

第三，结汇率基本稳定，外汇存款小幅增加。2022年一季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为62.4%，较2021年同期下降3.2个百分点。截至2022年3月末，企业等市场主体的境内外汇存款余额7277亿美元，较2021年末增加318亿美元，说明市场主体外汇流动性仍较充裕。

第四，企业套保比率稳步增长，市场主体汇率风险中性意识继续增强。2022年一季度，企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模合计超3700亿美元，同比增长29%；企业套保比率为26%，较2021年上升4.2个百分点，显示企业汇率风险中性经营理念进一步增强，对人民币汇率波动的适应能力提升。

第五，外汇储备规模保持基本稳定。截至2021年3月末，我国外汇储备余额31880亿美元，较2021年末略降1.9%，主要受非美货币相对美元贬值和全球资产价格下跌等因素影响。

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