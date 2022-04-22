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叮咚！这是一份来自大自然的问卷

2022年04月22日09:01 | 来源：人民网
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天空之于白鹭

大海之于蓝鲸

草原之于羚羊

……

在地球各处，

万物在各类生态场景中生存栖息，

勾出万物共育、多姿多样、和谐共生的生动场景。

4月22日，在世界地球日这天，

让我们以“卷”为媒，

共同揭晓这份来自大自然的答案。

在大约38亿年的漫长时间里，地球孕育出多姿多彩的生命。

这颗蓝色星球孕育生命的丰富和奇妙，远远超过人类的日常所见。然而，随着人类对自然资源的开发和利用，曾经丰富的物种多样性正在减退。

如今，作为世界上生物多样性最为丰富、物种数量最多、特有种比例最高的国家之一，我国已初步形成全方位的生物多样性保护体系，明确将“生物多样性丧失速度得到基本控制，全国生态系统稳定性明显增强”确立为生态文明建设的主要目标之一，并于2018年将生态文明写入我国宪法，“人与自然和谐共生”成为社会共识。

愿人与自然

不仅能在书本中相知

更能在现实中相遇

让我们一起携手

共同守护

和谐多样的地球家园

资料来源：人民日报、国家林草局官网、陕西省野生动植物保护协会、中国舟山政府门户网站、昆明植物园官网等。

策划/文案：李楠桦 王仁宏 杨曦

设计制作：郭思邈 马婷 方红

(责编：杨曦、吕骞)

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