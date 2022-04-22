姚 进

原标题：不影响为实体经济降成本

降准之后，贷款市场报价利率（LPR）最新情况令市场瞩目。4月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，均与上月持平。

至此，两个品种LPR已连续三个月维持不变。在东方金诚首席宏观分析师王青看来，主要原因有两个：一是当月中期借贷便利（MLF）利率保持不变，这意味着LPR报价的定价基础没有变化；二是4月央行实施“全面加定向降准”，幅度分别为0.25个百分点，为银行节约资金成本65亿元。根据2019年LPR报价改革以来的规律，两次分别降准0.5个百分点，会触发一次降准。如2021的7月和12月两次降准后，带动12月1年期LPR报价下调5个基点，类似情况也曾在2019年出现过。“因此4月LPR报价不变并非意外。”王青说，可以看到，4月13日国务院常务会议决定降准后，4月14日挂钩1年期LPR的利率互换（IRS）为3.71%，较前值上行1个基点，与3.7%的LPR报价现值基本持平。这表明市场也预期4月LPR报价不会下调。

“银行仍存在负债成本压力。”中国民生银行首席研究员温彬认为，本次降准0.25个百分点，将于4月25日落地，每年为金融机构节约资金成本65亿元，利率自律机制鼓励中小银行降低存款利率上限，均有助于降低银行资金成本。但参考过往经验，去年两次降准0.5个百分点，共为金融机构每年节约资金成本280亿元，叠加优化存款利率自律定价形成机制、推出再贷款等结构性货币政策，综合带动了去年12月1年期LPR下降5个基点，但5年期以上LPR仍未变。近期降准等举措仍未使银行达到点差压降5个基点的最小步长，LPR报价保持不变。

LPR是贷款市场的定价基准，报价保持不变是否会影响到企业综合融资成本压降？对此，温彬表示，报价虽未变，但金融持续向实体经济合理让利，降低了综合融资成本。近期，俄乌冲突升级，叠加国内多地疫情反弹，对当前经济运行的不利影响已有所显现。一季度数据显示，我国经济增长4.8%，但主要宏观指标3月已经出现边际走弱迹象，生产和出口增长放缓，消费和进口已经转为负增长，经济下行压力较大。4月15日，央行发布降准公告，有助于加大信贷投放力度，从“量”上加大金融供给力度。今年3月，新发放的企业贷款利率为4.37%，比上年12月低8个基点，从“价”上为实体经济纾困。预计今后贷款利率将继续保持稳中回落态势，支持受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户等渡过难关，稳住经济基本盘。

“尽管4月LPR不动，但短期内企业贷款利率还将延续下行走势。”王青同样认为，近期上海、吉林等地疫情反复并波及全国，宏观经济下行压力加大，加之PPI高企增加了下游中小企业经营压力，降低企业贷款利率的迫切性有增无减。主要动力有：一是金融让利实体。近期“全面加定向降准”以及中小银行存款利率浮动上限下调，都将在不同程度上为银行节约成本。预计在监管指导下，这部分成本下降将向实体经济传导，推动银行下调企业贷款利率。二是央行加大结构性货币政策工具实施力度，通过再贷款向银行提供更多低成本资金，引导银行以低利率向绿色发展和科技创新等重点领域投放信贷。

相关统计显示，今年以来人民银行引导市场利率下行0.1个至0.15个百分点，带动一季度企业贷款利率同比下降0.21个百分点至4.4%，为有统计以来的记录低点。接下来，近日召开的人民银行货币政策委员会第一季度例会指出，要继续完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，加强存款利率监管，着力稳定银行负债成本，发挥LPR改革效能，推动降低企业综合融资成本。

(责编：罗知之、陈键)