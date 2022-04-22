人民网记者 车柯蒙

近日，理想汽车发布首份环境、社会和管治（ESG）报告，全面展现企业在绿色运营、创新产品、合规管治、包容关爱、温暖社会五个方面的成就与贡献。

在报告中，理想汽车披露，理想ONE整车全生命周期碳足迹为35.4吨二氧化碳当量，低于大部分同级别新能源SUV车型。每公里二氧化碳排放值为236.1克二氧化碳当量。

2020年，中国明确提出在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标。随后，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》等文件相继出台，为践行“双碳”目标明确路径。

业内认为，“双碳”目标的确立，为汽车产业的绿色转型指明方向并注入新动能。对国内汽车产业来说，如何在深化改革、转型升级、推动高质量发展的过程中夯实绿色低碳理念、助力“双碳”目标落实，是一道必须面对的重要课题。

近年来，国内新能源汽车产业的加速发展，正成为推动绿色发展、推动能源转型的有效路径。中汽协数据显示，今年以来新能源汽车产销表现明显好于行业，3月，新能源汽车产销分别达到46.5万辆和48.4万辆，环比增长25.4%和43.9%，同比增长均为1.1倍。1-3月，新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆，同比增长均为1.4倍，市场占有率达到19.3%。

在向“双碳”目标不断迈进的过程中，不少车企提前布局低碳产业结构，践行低碳发展、绿色发展的环境战略。 在2021年，理想汽车以自研增程技术等行动，响应碳达峰碳中和目标，以此促进企业未来可持续发展。

2018年10月，理想ONE面世，据介绍，该车搭载理想汽车自研的增程式电动车技术，其可实现市区内全纯电驱动。

业界认为，增程电动技术是目前汽车行业实现节能减排的有效方案。理想汽车创始人、董事长李想在2022中国电动汽车百人会论坛上介绍，“理想ONE在使用环节减排非常明显，在全国范围内，相比同级别的燃油车，理想ONE碳排放可以低65%，如果集中在北京这样的城市来看，碳排放可以低76%。”

由中汽数据中心发布的《中国汽车低碳行动计划研究报告（2021）》中，理想ONE全生命周期二氧化碳排放值为236.1克二氧化碳当量/公里（总量35,415千克），低于绝大部分同级别新能源SUV车型。

与此同时，理想汽车还在不断推进技术进步。据了解，理想L9上搭载的自研自产的增程器热效率可达40.5%，燃油模式的热机能耗降至百公里5.9L。

除了自研增程动力系统外，理想汽车还布局了高压纯电技术（HPC），并规划自2023年起推出高压纯电动车型。随着纯电车型的推出，理想汽车在车辆碳排放的方面的数值有望进一步降低。

值得一提的是，理想汽车亦把可持续发展理念延伸至产品制造层面。作为市级绿色工厂，理想汽车常州制造基地采用节能环保方式，实现远低于国家废水废气排放标准的绿色低碳生产模式，其中不乏绿色材质、绿色工艺、高效环保处理设施的广泛应用。

(责编：杨曦、吕骞)