本报记者 苗 春

电视剧《问天》剧照

出品方供图

近年来，中国航天工程取得了一系列重大成就，影响深远。电视剧《问天》由中国载人航天工程办公室、中国卫星导航系统管理办公室等单位指导，中央电视台、浙江广播电视集团等联合出品，塑造了中国航天英雄群像，展现了中国航天事业从筚路蓝缕以启山林到栉风沐雨砥砺前行的真实图景，艺术化呈现了一代代航天人不断取得重大突破的奋斗历程。该剧在央视一套黄金档播出后，取得良好社会反响和收视效果。

该剧剧情时间跨越30年，内容几乎涵盖了中国航天的所有领域。剧组600多人横跨大半个中国、奔波几万公里实地取景，从分布于甘肃酒泉和内蒙古阿拉善的酒泉卫星发射中心，到四川西昌卫星发射中心、海南文昌卫星发射中心，再到北京航天城，中国航天的重要地标都留下了他们的足迹。总制片人梁水宝介绍，航天发射的各级指挥中心、载人航天发射场、卫星发射场、飞船着陆场等大型场景，全部采取实景拍摄。该剧的制景也十分复杂，工程量巨大，大型卫星厂房、探月工程相关场景等都是在摄影棚内搭建的，火箭、飞船、核心舱、空间站等大型道具都按1∶1的比例制作。

国家航天局新闻宣传中心主任孟华评价，这部剧“把中国航天伟业背后的‘万人一杆枪’和‘严慎细实’精神演绎得丝丝入扣”，在如何把握现实真实和艺术的重构方面也进行了成功实践，避免了“外行人看着不过瘾，内行人看着不专业”的现象，而且找到了航天与大众息息相关的联系点，让更多观众感受到了航天人忠诚、执著、朴实的崇高品格，用艺术的力量，让这个行业蕴含的中国精神、中国价值、中国力量闪耀荧屏，让航天精神得到了进一步弘扬和传承。

中央广播电视总台影视剧纪录片中心副主任申积军表示，央视一套近一段时间以来连续播出工业、农业、国防科技等题材的电视剧，希望吸引广大电视剧创作者聚焦这些领域，反映我们火红的时代和沸腾的生活。《问天》以小切口透视大主题，用小人物折射大时代，由小故事讲述大道理，揭开了中国航天史上几次重大事件的冰山一角，讲述了中国航天人走过许多暗夜，历经艰难险阻，品尝酸甜苦辣，使航天事业30年来蓬勃发展的动人故事。他说：“这部剧让观众感受到伟大时代的召唤，深切体会到梦想就在前方，只要奋斗不息，勇于挺起腰杆，梦想就会成为现实。”

汪守德等专家认为，《问天》是一部大气磅礴、荡气回肠、激动人心的电视剧，具有纪实性、揭秘性、开放性、抒情性、史诗性和艺术性。艺术如何为时代而歌、鼓舞提振民族精神，这部剧提供了有益参照；陌生而深奥的重大题材如何做到通俗易懂、生动感人，这部剧做出了可贵探索。全剧以艺术化手段再现了真实可信的场景和氛围，增进了观众的代入感；专业化的叙事严谨扎实，在展现硬核内容的同时，渗入了烟火气，对航天知识和科技也做了科普，称得上是现实题材创作的新收获。

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