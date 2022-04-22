赵卫防

2020年12月12日，第三届海南岛国际电影节闭幕式场景

图片来自海南岛国际电影节官网

海南地域电影《阿婆的槟榔》海报

百度图片

观澜湖电影公社1942街

图片来自观澜湖电影公社官网

海南有黎苗民族文化、琼崖红色文化和海洋文化等文化积淀，还有椰风海韵、热带滨海等自然景观。正是由于这些丰厚的文化资源和天然的影视拍摄资源，中华人民共和国成立以来，电影与海南便紧密结缘。海南地域电影亦在进入新时代后发力。特别是习近平总书记2018年“4·13”重要讲话之后，作为国家战略的海南全岛自由贸易港建设全面启动，海南电影产业和电影创作开启了新的征程。

70多年来，表达海南人在新民主主义革命时期的抗争、展现红色文化以及展现海南新形象和新景观、诠释社会主义先进文化的影片，一直都是中国电影史上的重要组成部分。这些影片由全国各地的知名电影人创作，均在海南取景拍摄，如20世纪50年代出品、讲述海南抗战的《南岛风云》《椰林曲》，60年代具有“民族志”意义的红色经典影片《红色娘子军》以及表现海南岛回到人民手中的《碧海丹心》，70年代再现“革命海南”的《海霞》《南海长城》《南海风云》，80年代续写海南革命故事的《碧血白沙》《东方美女》等。这些影片建构着海南的革命主题，也书写着海南的红色历史。

1988年4月海南建省以来，以海南为创作背景的电影开始由弘扬红色文化转向讲述海南人的当代生活，展示海南的原生态民族风情。如《海外赤子》讲述归国华侨建设农场的故事；《椰城故事》《五指山之恋》《我是一条鱼》《热恋》等表现了海南人在改革开放后的生活和情感状态。而《青槟榔之味》《黎歌》等影片则以海南少数民族人物形象的塑造和民族风俗、服饰、音乐、语言以及黎村苗寨风光的展示等，呈现出更具有少数民族特色的海南文化形象，让观众对海南有了更深刻的认知。

新世纪以来，更多表现当下人情感生活的影片以及一些商业类型片在海南取景拍摄，如《一声叹息》《私人订制》《非诚勿扰Ⅱ》《蓝色矢车菊》《毕业那年》《燃野少年的天空》等。这些影片虽然并不刻意以海南人及海南社会生活为表现对象，但世纪大桥、骑楼老街、文笔峰等海南地标性景观在电影中多次出现，展示了海南的国际化、现代化新形象和新的文化空间，进而传达出生活在现代化氛围中的中国人共有的风貌，取得了良好的社会效果。

自2010年海南国际旅游岛建设正式步入正轨以来，海南景区建设成为世人新的关注焦点，海南地域电影也开始崭露头角。海南影视产业在基地建设方面呈现出更加蓬勃的态势，观澜湖电影公社、长影海南世纪影城、三亚动漫产业基地等均投入运营。尤其在自贸港建设这一国家战略的赋能下，海南地域电影发展更是步入了快车道。

2018年4月发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确提出支持海南举办国际电影节，海南岛国际电影节成为海南自贸港12个先导性项目之一。首届海南岛国际电影节于2018年12月9日-16日在三亚举行。该电影节以“全年展映、全岛放映、全民观影、全产业链”为宗旨，现已成功举办3届，为海南搭建起面向世界的文化交流平台，海南逐渐成为国际影视交流的重要窗口。

2020年6月发布的《海南自由贸易港建设总体方案》为海南影视产业发展赋予了新动能。“低税率”“人员进出自由便利”“跨境资金流动自由便利”等一系列利好政策，使原本就拥有良好影视拍摄资源的海南进一步发挥集聚效应，吸引海内外众多头部影视文化企业和从业者落户，也掀起海南地域电影发展的一波热潮。如位于海口市的观澜湖电影公社已建成多个国际化高标准摄影棚，可以满足各种影视特技和置景等多场景的拍摄，每年都吸引大量剧组前往取景。另据海南省电影家协会统计，自2020年6月至2021年4月13日，在不到一年的时间里，海南新增注册影视相关公司达2062家。

海南影视人才工程建设取得了较大成效。一方面，一批影视文化名人陆续在三亚、陵水、保亭及海口等地置业、投资、生活、创作，海南逐渐成为影视人才聚集地；另一方面，海南开始筹建海南电影学院，并依托海南大学等高校资源，多渠道加强影视专业人才的培养。全方位促进下，海南打造出集创作、拍摄、后期制作、旅游体验、创业孵化于一体的影视产业发展基地，形成具有海南特色的电影产业文化生态。

或由海南的影视公司出品，或由海南本土影人创作的海南地域电影，与以海南为主题或背景的影片共同生长，表现出强劲势头。据海南省委宣传部电影处统计，2020-2021年，海南电影剧本的备案、立项达119部，其中故事影片为115部，可谓数量众多；同时，海南地域电影的艺术质量大幅提升，多部影片获得海内外大奖。

2018年以来的海南地域电影创作，以中低成本的文艺片为主，大多表现海南现实生活，以海南文化和海南景观书写时代话语，传递时代声音，扶贫和乡村振兴成为重要题材。这些影片中，有“一城一影”中国城市影视产业发展计划在海南组织拍摄、反映海南“共享农庄”模式的影片《幸福的滋味》，在体现人性之善和“共享农庄”政策之优的同时，也展现了海南优美的自然环境；有教育扶贫题材电影《穿过雨林》，颂扬海南教育移民工程15年如一日给贫困黎寨带来巨大变迁以及海南黎族同胞信守诺言的美德；还有海南首部扶贫题材、原创琼剧电影《圆梦》，让海南地方戏琼剧走上大银幕，塑造了一位一心为民、致力于乡村振兴的村主任形象。

表现当下海南人的生活与情感状态，也是实施自贸港战略以来海南地域电影的重要题材。如呼吁人们关爱老人和儿童的电影《请把你的窗户打开》受到海内外关注，获得海外电影节最佳外语片、外语片最佳导演等奖项，并成为第89届奥斯卡金像奖最佳外语片参赛影片中国内地选送的候选片。《旋风女队》根据海南琼中一支女子足球队的励志故事改编创作，讲述了一群从未见过足球的黎族女孩在一位足球教练的带领下，将足球踢出国门的故事。《阿婆的槟榔》以白描手法和诗意的风格呈现了一位黎族阿婆的人生状态，折射出社会变迁过程中传统习俗和现代文明以及岛内外文化的碰撞及融合。出自“一城一影”中国城市影视产业发展计划的另外两部影片《南溟奇缘之爱情树》《你是最美》也有不俗表现，前者将当代爱情故事和海南历史上有关爱情树的传奇故事交织，表述了对当下情感的思考，也展示了海南的自然人文之美；后者则通过讲述一对夫妻档出租车司机的平凡生活，歌颂了真善美，树立了海口城市新形象。此外，近年来，海南本土电影中也出现了《猪八戒传说》《九号重案》《生死下一秒》等商业类型片，彰显出美学多样性和类型丰富性。

电影与海南有着悠久的联系，自贸港战略为海南电影发展赋予了新动力，海南电影从产业到创作呈现出新的态势。自身发展进步的同时，海南电影也正在为华语电影的整体发展添砖加瓦。在中国由电影大国迈向电影强国的征程中，海南资源必将给予有力的推动。

（作者系中国艺术研究院影视所副所长、中国电影评论学会副会长）

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