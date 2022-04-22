国内游探索新空间
游客在北京怀柔雁栖湖泛舟游玩，乐享春光。
小演员在河北省临城县百年梨园直播表演，景区邀请观众“云赏花”。
今春，受疫情影响，出游人次和旅游消费等主要指标低于去年同期。面对严峻考验，旅游业积极寻找生机，增强内生动力，发现市场新需求，开拓发展新空间。
线上云游亮点多
4月13日至15日，傣族等少数民族迎来了重要的传统节日泼水节。受疫情影响，云南西双版纳今年在线上举办了2022年“云过泼水节”活动。各地游客通过网络直播，观看象脚鼓舞、章哈展演等傣族特色民俗，参与“云上”赶摆、“云上”泼水等活动，在网络上感受泼水节的氛围。
“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”河南省洛阳市的牡丹花已竞相开放，繁花似锦。一年一度的洛阳牡丹文化节今年开启线上赏花，弥补广大游客不能到洛阳实地赏花的遗憾，人们透过屏幕漫游不一样的花海。
多地旅游景区今春开启实地游和云上游两种模式，线上线下共享春日美景。云赏花、云直播、云观展、云课堂等丰富多彩的线上文旅活动，让人们足不出户遍游四方。扬州多家景区推出“云旅游”活动，本地导游变身网络主播，他们将扬州的美景、历史分享给网友。瘦西湖景区推出湖上梅林打卡季、“春之韵”采风雅集等主题直播活动，邀请网友线上“云赏花”。济南文旅部门推出云赏非遗、云赏经典、艺术在线学、泉城艺术名家秀等内容多样的“线上课堂”。
云旅游是今年春游的新亮点。记者从文化和旅游部获悉，目前，线上旅游产品供给水平进一步提升，各地运用“旅游+科技”推出的线上旅游产品向消费者提供了更具特色、更加便捷的服务，云旅游让游客足不出户即可体验“微旅游”“微度假”。
国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》提出，要充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果，升级传统旅游业态，创新产品和服务方式，推动旅游业从资源驱动向创新驱动转变，并提出发展沉浸式互动体验、虚拟展示、智慧导览等新型旅游服务，推进以“互联网+”为代表的旅游场景化建设。
立足现状谋创新
目前国内游市场中的短途游、城市周边游和本地休闲游活跃度最高。中国旅游研究院近日发布的今年第二季度学术成果指出，探亲访友、都市休闲、乡村度假、冰雪休闲、避暑旅游、研学旅行、自驾出行成为市场主流。一线城市领跑休闲旅游新赛道，环球影城、迪士尼、欢乐谷、融创雪乐园等主题公园和度假区在春节期间人气旺。市民休闲和近程出游为定制旅游、本地生活体验和社群经济+旅游等产业创新和业态创新提供了前所未有的商业机遇，并在旅游平台和社交平台上成为现实。
同程旅行相关负责人告诉记者，同程旅行积极开拓本地及周边游场景，创新本地游新玩法，推出了剧本杀航班、酒店电竞房、“宠物酒店”等多种新产品以及“理想周末不宅家”等周末游专题活动。
旅游投资机构和旅游市场主体正在面向新需求，培育新动能，研发新项目，创造新模式。中国旅游研究院院长戴斌指出，长期以来，旅游投资和产业供给主要以自然资源和历史文化资源的开发为主。疫情让旅游业重新认识到市场的力量，开始以消费的视角重新审视旅游资源开发、项目建设和产业创新。越来越多的旅游企业开始关注近程旅游和本地休闲市场，强调文化引领、科技创新、融合发展，以增量投资带动存量优化。
复苏向好可期待
旅游业复苏振兴得到了国家纾困政策的大力帮扶。国家发展改革委等14个部门日前印发了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，文化和旅游部发布了《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》，这都为旅游业注入信心和动力。
马蜂窝旅游研究院院长冯饶说：“近期诸多利好的纾困政策是国家对旅游业的长期关注与扶持升级。旅游企业要积极通过业务创新来满足当下人们的旅行休闲需求，配合政府为旅游业的复苏和振兴贡献力量。”途牛旅游网相关负责人告诉记者，途牛将稳定就业，探索创新，加速布局直播业务，优化产品和服务。在保障用户出游安全和体验方面，通过“不约可退”“过期自动退”等预订保障，增强游客的消费信心。
戴斌分析，国内旅游市场在短期和局部可能有波动，但是长期复苏向好的趋势不可逆转。他建议，加大城市现代生活类旅游资源开发力度，引导和支持街区、商圈、文化场所、奥运场馆、城市公园的旅游利用，为市民和游客营造丰富多样的主客共享美好生活新空间。为适应近程旅游和本地休闲的现实需要，推出一批城市公园和郊野公园旅游线路和休闲项目。旅游集团和中小微企业应以“文化引领+科技创新”“新基建+传统项目”“旅游需求+休闲空间”为导向，在复苏和创新中再造旅游产业价值。
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