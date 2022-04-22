人民网北京4月22日电 （王绍绍、实习生李皓）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》（以下简称《意见》），对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。其中指出，要坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势，提升社会治理水平，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

“电信网络诈骗已成为发案最多、上升最快、人民群众反映最强烈的犯罪类型。”中国人民公安大学侦查学院副教授王晓伟在接受人民网财经采访时表示，电信网络诈骗使用通信网络技术和工具实施诈骗，骗术形式多样，种类繁杂，已严重侵害人民群众切身利益和财产安全，应依法严厉打击，构建严密防范体系，加强行业监管源头治理。

这个意见有何亮点？

“电信网络诈骗持续发生，反映了刑事犯罪非接触化、产业化的发展趋势。”王晓伟介绍，随着通信网络技术的迅速发展，其应用面也越来越广，人民群众生产生活方式的网络化程度加深，新内容、新领域、新业态不断出现，犯罪活动也随之向网络转移。

《意见》指出，要严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，构建严密防范体系，加强行业监管源头治理，落实行业监管主体责任，强化落实属地责任。

根据公安部相关数据，在强有力的严打高压震慑下，电信网络诈骗案件上升势头得到有效遏制，一年来公安机关立案数同比下降18.7%，自去年6月以来保持了连续9个月同比下降态势。

王晓伟认为，《意见》涉及内容全面，且针对性较强，提出严厉打击幕后组织者、出资者、策划者，防范为先，加强行业监管源头治理，这些举措对打击防范电信网络诈骗有很强的指导意义。此外，它也为打击防范电信网络诈骗指明发展方向，要求相关部门齐抓共管，协同打击治理，坚决防止侵害群众利益的行为。

人民网财经了解到，此前，在公安部统一部署指挥下，北京、天津、河北等15个省区市公安机关同步开展收网行动，依法严厉打击为电信网络诈骗搭建固话语音专线的犯罪团伙。截至2022年4月，共抓获违法犯罪嫌疑人610余名，缴获电脑、语音网关等作案设备5100余台，集中收网行动取得阶段性成效。

“整体来说，以电信网络诈骗为代表的非接触式犯罪代表了刑事犯罪的发展趋势，这类犯罪不会在短期内消亡，并且在未来一段时间内仍将保持多发高发态势。”王晓伟说。

电信网络诈骗为何屡禁不绝？

相关数据显示，截至2021年11月，2021年全国公安机关共破获电信网络诈骗案件37万余起，抓获违法犯罪嫌疑人54.9万余名。

为何电信网络诈骗屡禁不绝？对此，王晓伟认为，电信网络诈骗不同于传统接触类诈骗，使用通信网络的工具和技术演变发展迅速，很难具体进行归类，并且会随着新领域、新业态、新技术、新内容的出现不断变化，形式多种多样。

“此外，电信网络诈骗相对门槛较低，主要依靠信息传播的方式来实施诈骗，容易实现犯罪目的。”王晓伟介绍，天眼、雪亮等工程建设加强了社会防控，打击了传统接触类犯罪的生存空间，但对于电信网络诈骗而言，其管理难度相对更大一些。

电信网络诈骗犯罪持续多发高发，犯罪分子作案手段不断翻新，黑灰产业链条盘根错节。“黑灰产业链中，出资者不直接实施犯罪，尤其是境外大型诈骗集团，披着合法外衣，以公司化形式运作，为实施电信网络诈骗犯罪提供资金支持。”王晓伟说。

据了解，2021年，全国公安机关共打掉3人以上结伙非法出境团伙10600余个，破获刑事案件5300余起，抓获犯罪嫌疑人44690余名，全力挤压犯罪团伙生存空间。

个人信息的泄露也为犯罪分子提供了“可乘之机”，中国人民大学信息资源管理学院副教授朝乐门表示，对于用户个人而言，不良APP收集的信息更便于诈骗分子实施精准诈骗，从而侵害个人财产安全。

如何提升打击治理的能力和水平？

《意见》提到，要坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪。

在王晓伟看来，目前，电信网络诈骗呈现产业化趋势，依托黑灰产业交易网，形成黑灰产业链。遏制电信网络诈骗，首先要打击黑灰产业链，尤其是幕后组织者、出资者、策划者以及黑灰产业资源的提供者。

防范电信网络诈骗，科技信息化手段不可或缺。“构建严密防范体系，强化技术反制至关重要，要尽快建立对涉诈网站、APP及诈骗电话、诈骗短消息处置机制。”王晓伟表示，要运用科技手段，发现、识别电信网络诈骗行为，及时预警和劝阻，推进技术反制。

相关数据显示，2021年，国家反诈中心直接推送全国预警指令 4067 万条，各地利用公安大数据产出预警线索 4170 万条，成功避免 6178 万名群众受骗。

公安部相关负责人此前介绍，截至2021年11月，2021年全国公安机关共查处金融机构和通信企业内部人员5000余名。《意见》也要求加强行业监管源头治理，建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道。

“很多犯罪分子在进行网络诈骗时，往往前端利用通信网络技术工具实施电信网络诈骗，后端通过一些金融业务渠道和支付结算方式对赃款进行转移洗白”王晓伟表示，要加强金融、电信、互联网等相关行业监管和源头治理，提高行业准入标准，加强安全评估工作，增强行业风险监测和拦截识别能力。

在日常生活中，应如何防范电信网络诈骗？王晓伟建议大家增强防范意识，提高识别能力，注重保护个人信息，不轻信高回报话术，不透露账号、密码等信息，不向陌生人转账，关注各地公安机关发布的最新骗术，遇到可疑情况及时向相关部门询问。

朝乐门提醒大家要重视个人生物特征信息的保护，如人脸、指纹和DNA等，这些信息一般都是唯一且不变的，一旦被不法分子过度采集和滥用将会产生隐患。

(责编：杨曦、吕骞)