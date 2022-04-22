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非法集资盯上“养老钱” 专家：加大打击力度 守护百姓“钱袋”

2022年04月22日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者杜燕飞）记者从日前召开的2022年处置非法集资部际联席会议上了解到，2022年要继续对非法集资保持严打态势，形成有力震慑。紧盯养老、投融资等重点领域，稳妥有序出清风险。高度重视打击整治养老诈骗专项行动，从严从实做好养老领域非法集资排查整治各项工作。

根据第七次全国人口普查数据，我国60岁及以上的老年人人口占比18.7%，达到2.64亿人。随着老龄化社会进程的加快，养老问题成为社会关注的焦点。与此同时，近年来，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。

此前，在全国打击整治养老诈骗专项行动部署会上，全国打击整治养老诈骗专项行动办公室主任陈一新强调，要针对老年人的涉诈APP、非法养老服务机构、商品房虚假宣传、涉老旅游项目和艺术品经营、无资质医疗机构擅自诊疗、涉老“保健品”、非法集资等乱象开展为期半年的重点整治，并强化分级分类处置，确保整治到位。同时，集中开展打击整治养老诈骗宣传教育活动。

全国老龄办、公安部、民政部、银保监会此前联合发布风险提示，提醒涉老诈骗存在高额返利无法实现、资金安全无法保障、养老和健康需求无法满足、运营模式存在违法风险等隐患。

“我国金融市场发展还不够成熟，投资者教育还有很大的提升空间，普通民众特别是老年人对非法集资等活动的识别和防范能力较弱，容易掉入各种骗局。”招联金融首席研究员董希淼表示，针对各类养老骗局，金融管理部门要落实好《防范和处置非法集资条例》，化解存量、遏制增量，加大对非法集资等行为的打击和处置力度，守护百姓“钱袋”。要开展形式多样、针对性强的投资者教育活动，提高老年人识别和防范非法集资活动的意识和能力。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，有养老需求的当事人，购买养老服务的时候，一定要理智，要提高警惕，弄清楚供应商的资质、信用状况、服务能力等，不能只听宣传。公众要多积累这方面的知识，相关部门也要加强引导，提高他们的辨别能力和判断能力。

(责编：杨曦、吕骞)

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