人民网北京4月22日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部下达2022年支持地方高校改革发展资金预算78.4亿元，加上此前已提前下达金额，目前已累计下达393.9亿元。

财政部要求，各地应结合已提前下达资金，统筹安排使用资金，及时下达地方高校。在安排具体项目时，要同发展改革部门安排的基本建设项目进行核对，避免用于基本建设项目。

各地应结合本地区高等教育战略规划和改革发展重点工作，加大统筹力度，突出支持重点，向困难地区、民族地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，向服务区域发展成效显著的高校倾斜，向资金管理绩效好的高校倾斜，支持地方公费师范生和中西部欠发达地区优秀教师培养，支持地方高校做好体教融合工作。对于民办本科高校，各地可结合实际情况确定支持方式和力度，引导民办高等教育健康发展。

2022年支持地方高校改革发展资金预算表。来源：财政部网站

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