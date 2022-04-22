人民网北京4月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长易纲今日出席博鳌亚洲论坛2022年年会“全球通胀、加息潮和经济稳定”分论坛，并作主旨演讲。易纲表示，中国货币政策的首要任务是维护物价稳定。今年，粮食生产和能源供应对物价稳定非常重要。金融服务高度重视农业生产，以及煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和进口。只要确保粮食生产和能源供应，物价将稳定在合理区间。

易纲认为，当前国际形势充满不确定性，地缘政治紧张局势进一步加剧全球通胀压力。近期中国金融市场出现了一些波动，这既有外部冲击因素，也有国内疫情散发、经济下行压力加大等内部因素的影响。“面对这些挑战，中国货币政策提前布局，稳健的货币政策加大了对实体经济的支持力度。2021年12月以来，1年期和5年期以上LPR分别下降15个和5个基点。截至今年3月底，广义货币（M2）和社会融资规模分别增长9.7%和10.6%，较上年末显著上升。”

易纲介绍，2022年，人民银行依法向中央财政上缴结存利润总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，上缴安排根据退税和财政支出进度靠前发力。结存利润主要来自人民银行过去几年的利润积累，相当于增加GDP总量1%的财政支出，体现了货币政策和财政政策协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

发挥结构性货币政策直达工具的作用，大力支持重点领域和薄弱环节。设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款。实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，通过金融机构向企业提供融资支持。截至今年2月末，通过碳减排支持工具已支持金融机构发放符合要求的碳减排贷款2300亿元，带动年度碳减排约4000多万吨二氧化碳当量。绿色融资快速增长，截至今年3月末，绿色债券余额约1.3万亿元，同比增长36%。截至2021年末，绿色贷款余额近16万亿元，同比增长33%，快于各项贷款余额增速22个百分点。

“货币政策聚焦支持中小微企业和受疫情影响的脆弱群体。3月末，普惠小微贷款余额21万亿元，同比增长25%。最近，人民银行进一步出台了支持实体经济的23条政策举措，包括向受疫情影响的脆弱群体提供支持。”易纲说。

在易纲看来，适宜的货币金融环境支持了2022年中国经济平稳开局。一季度中国GDP同比增长4.8%，增速较去年四季度有所回升。物价保持在合理区间，一季度CPI同比上涨1.1%，PPI上涨8.7%。

易纲强调，中国将继续实施稳健的货币政策，并将综合运用多种工具为中小微企业提供更多支持，加大对实体经济的支持力度。

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