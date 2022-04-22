原标题：金融助力交通强国建设 交银理财成功投资华夏中国交建高速REIT

公路交通发展是交通强国建设的重要组成部分，对经济社会发展全局和国家重大战略担负重要保障作用。交通银行积极做好对公路交通发展的市场化融资支持，加大金融支持力度，助力推进公路交通高质量发展。

日前，交行全资子公司交银理财以战略投资者身份成功投资华夏中国交建高速不动产投资信托基金(REIT)，全额获配金额超过2亿元，获配金额在长三角理财公司中位居前列。此次投资彰显了公司贯彻落实供给侧结构性改革，助力公路交通等基础设施投融资领域转型升级的决心。

交银理财相关负责人表示，将继续立足“锚定高质量发展”的目标，积极响应国家各项经济决策部署，持续关注并抓住REITs在基础设施、租赁住房、能源、水利基建等方面的投资机遇，将REITs作为战略品种进行布局，实现“稳”与“进”的良性互动，推动“稳增长”政策落地生根，助力资本市场更好地服务实体经济。

(责编：曹淼、李源)