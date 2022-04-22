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2021年全国海关共采取知识产权保护措施8.4万次

2022年04月22日10:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，2021年，全国海关共采取知识产权保护措施8.4万次，实际扣留进出口侵权嫌疑货物7.92万批、7180.28万件，全年共受理知识产权海关保护备案申请20133件，审核通过备案申请17667件，其中，国内权利人备案数量为11738件。

海关总署相关负责人表示，2021年全国海关查获进出口侵权货物情况主要呈现以下特点：

一是出口环节执法成效明显，进口环节持续增长。2021年，全国海关共在出口环节扣留侵权嫌疑货物7.86万批、6378.54万件；在进口环节扣留侵权嫌疑货物571批、801.73万件，进口环节查获侵权货物数量占比进一步提高。

二是查获侵权货物仍以侵犯商标权为主，专利权、著作权、奥林匹克标志专有权执法成效明显。全国海关扣留涉嫌侵犯商标权的货物7.89万批、6804.63万件。专利权、著作权、奥林匹克标志专有权的侵权查获数量成倍增长，其中扣留涉嫌侵犯专利权货物293.33万件，扣留涉嫌侵犯著作权货物81.47万件，扣留涉嫌侵犯奥林匹克标志专有权货物8380件。

三是货运渠道执法模式以海关依职权保护为主，依申请保护稳步增长。全国海关在货运渠道扣留侵权嫌疑货物2282批次、6078.47万件。其中，海关采取依职权保护措施扣留侵权嫌疑货物2194批、5769.88万件；采取依申请保护措施扣留侵权嫌疑货物88批、308.58万件。

四是跨境电商渠道成为全国海关执法重点，扣留批次、数量均明显增长。随着互联网新业态的发展，跨境电商渠道已逐步成为全国海关执法重点，2021年全年共查扣跨境电商侵权嫌疑货物1.78万批、199.57万件，扣留批次和数量在非货运渠道执法的占比，分别由2020年的11.69%和9.93%提升到2021年的23.25%和18.11%。

五是中西部地区海关执法成效更加明显，执法水平逐步提升。2021年，中西部地区海关共扣留侵权嫌疑货物2.06万批、223.31万件。其中，太原、南昌、长沙、贵阳等海关扣留批次同比增长2倍以上；武汉、南宁、乌鲁木齐海关的年查获数量较2020年增长超过10万件；西宁海关自成立以来首次查发侵权案件，扣留侵权商品9000余件。

六是扣留侵权嫌疑货物主要涉及电子电器、服装鞋帽等类别。以扣留批次统计，服装鞋帽、皮具箱包、电子电器等货物依然占据前三位，分别为3.9万批、2.2万批和0.6万批。以扣留数量统计，电子电器、烟草制品、服装鞋帽等货物的数量占据前三位，分别为2036.19万件、1847.52万件和645.44万件。

(责编：杨曦、吕骞)

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