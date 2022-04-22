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北京城市副中心图书馆项目建设者 与家乡子女“云上阅读”

2022年04月22日10:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （翁奇羽、王绍绍）“此刻，正在熟睡的孩子，你听到了吗？自从遇见你，我竟忘了这个世界上还有别的亲人……”一位父亲正深情款款地为孩子录制有声书。

4月21日，在“世界读书日”来临前夕，北京城市副中心图书馆项目工地举行了一场“云上阅读”关爱留守儿童的主题党日活动。

“在图书馆项目为孩子读本书，感觉非常有意义。”项目工人欧阳蒙说，“我希望孩子睡前可以听一会我为她录制的有声书，感受到父亲的陪伴。”

在现场，来自中建深圳装饰的青年党员指导项目工友录制云端有声书和对留守子女寄语等，通过阅读为纽带，实现在外工作的父母对留守家乡子女的远程陪伴，增加亲子互动交流。同时，让阅读习惯在孩子们心中生根发芽，受益一生。

项目相关负责人表示，“希望通过线上读书陪伴的方式关爱留守儿童，让孩子感受到爱的传承与联结，在爱的朗读陪伴中健康成长，同时增强留守子女对父母工作价值的认同感。”

青年党员志愿者正在指导工人通过手机录制云端有声书。人民网记者 翁奇羽摄

工人正在扫码下载事先录制好的有声书。人民网记者 翁奇羽摄

志愿者为工友家乡子女定制的“心愿书单”。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：杨曦、吕骞)

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