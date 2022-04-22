原标题：百度王海峰博鳌解读云智一体：云是跑AI的云，AI是懂场景的AI

4月21日，百度CTO王海峰在博鳌亚洲论坛2022年年会上接受采访时表示，“作为科技企业，一方面我们要加紧攻坚克难，攻关关键核心技术，把发展主动权掌握在自己手里；另一方面，我们要充分发挥科技赋能价值，尤其是数字技术和智能技术的头雁效应，助力实体经济转型升级、做高质量发展的‘加速器’。”

“百度所擅长的数字技术和智能技术，具有互联互通、叠加放大的特点，能够赋能各行各业转型升级、加快发展。我们愿与国际社会合作共进，开放包容，共同促进全球平衡、协调、包容发展。”王海峰说。

数字经济如何在产业链中发挥作用，有哪些引领性的趋势？王海峰在受邀参加的“数字经济：向阳而生”分论坛上发言，“数字经济要用到数字化技术和智能化技术，而企业的数字化转型和智能化升级是相辅相成的。我们要以云计算为基础，人工智能为引擎，打造云智一体的技术、平台和产品，助力数字化转型和智能化升级一步到位，这样可以帮助各行各业取得更高质量的发展。”

云计算为基础，人工智能为引擎的“云智一体”，云是适合跑AI的云，AI是懂场景的AI。适合跑AI的云为企业的数字化转型和智能化升级提供安全、强大、灵活的算力支撑。AI在应用于数字经济各种场景的过程中，不断与场景融合创新，迭代进化成最适合解决应用场景问题的AI技术。

百度建设的飞桨深度学习开源开放平台、开物工业互联网平台等，都是云智一体的智能化综合性基础设施，大幅降低数字技术和智能技术的应用门槛。飞桨平台已经汇聚了406万开发者，创建了47.6万个AI模型，累计服务15.7万企事业单位，覆盖工业、农业、交通、金融、医疗、城市管理等领域。开物工业互联网平台与电子、汽车、装备制造、钢铁、化工、水务等超过22个行业的300多家标杆企业建立合作，在重庆、常熟、桐乡、贵阳等地助力打造新增长引擎，实现产业升级。

王海峰表示，“用数字技术和智能技术赋能数字经济，更普惠，更绿色也更融通，帮助人类一起走向更加光明的未来！”

(责编：曹淼、李源)