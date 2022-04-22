人民网北京4月22日电 （记者余璐）2022年4月22日是第53个世界地球日，4月18日至4月24日是世界地球日主题宣传活动周。今年的宣传主题是“珍爱地球 人与自然和谐共生”。

地球是人类赖以生存的唯一家园。人类应该尊重自然、顺应自然、保护自然，构建人与自然和谐共生的地球家园。

生态兴则文明兴。山水林田湖草沙冰各种生态要素彼此互相联系、互相依存，都有着不可替代的生态功能。遵循自然规律，维护地球家园的生态平衡，是人类生存发展的唯一选择。

人不负青山，青山定不负人。要坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，守护好自然生态，保育好自然资源，维护好生物多样性，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。

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