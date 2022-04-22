据中国核电消息，4月21日，由中国核学会和中国核能电力股份有限公司联合主办、江苏核电有限公司承办的第十届“魅力之光”杯核科普启动仪式暨院士科普直播公益活动在北京举行，拉开国内年度持续4个多月的核能科普活动全新序幕。活动将有力促进社会公众对核工业高质量和可持续发展的参与、理解与支持、更好地增加社会公众对我国核工业非凡十年发展成就的认知、认同。

活动现场（受访者供图）

国家原子能机构副主任董保同，中国核学会理事长王寿君，中核集团总经理、党组副书记顾军，中核集团总经理助理、中国核电董事长、党委书记卢铁忠等致辞。

中国工程院院士、中国工程院原副院长杜祥琬，中国工程院院士叶奇蓁以“双碳目标下核能与美好生活”为题进行专题分享。国家原子能机构、国家能源局、中国科协、中核集团有关领导及部门负责人出席活动。

致辞中，董保同表示，核工业是战略性高科技产业的重要组成部分，是国家安全的重要支撑，也是贯彻新发展理念，实现高质量发展的重要支撑。在“碳达峰”“碳中和”战略实施的大背景下，核能作为清洁低碳的基荷能源，对于优化能源结构，保障能源供应，推动生态文明建设意义重大。普及核科学知识，为产业发展创造良好舆论氛围和社会环境，化解“邻避效应”， 做好核科普宣传工作和提高公众接受度至关重要。

王寿君表示，核科技创新发展进入了一个重要的历史时期。核电在提升国家综合经济实力、改善能源结构中发挥重要作用。作为全国性的核科普品牌活动，“魅力之光”杯全国核电科普活动向社会公众宣传普及核电科普知识，对提升公众的核电科学素养及营造核电发展良好氛围发挥了积极作用。

顾军指出，发展低碳清洁、安全可靠、经济高效的核能是保障我国能源安全供应的战略需要，是大国能源战略和应对全球气候变化最现实的战略选择。当前，在我国进入核能高质量积极安全有序发展之际，只有做好核科普宣传，才能让公众了解、关心、支持核工业的发展，为核事业发展创造良好舆论氛围和社会环境。

卢铁忠表示，中国核电一向将做好核电科普工作作为促进公司安全发展、创新发展的重要支撑，始终坚持守正创新、久久为功开展科普宣传工作。未来，将继续积极安全有序发展核电，善用核能力量、赋能美好生活；持续擦亮“魅力之光”等核科普品牌；继续联合各相关方，积极打造科普宣传共享平台和科普宣传统一战线，为实现双碳目标、建设美丽中国做出更大贡献。

会上还发布了由中国工程院院士叶奇蓁主编，中核战略规划研究总院、中国核能电力股份有限公司、秦山核电联合编著，由中国原子能出版社出版的面向领导干部、大学生等重点人群为目标的科普读物《为什么要发展核电——双碳目标下的中国核电》（第三版）。

据了解，今年是中国核电与中国核学会连续第10年联合举办“魅力之光”杯全国核科普品牌活动。10年来，参与活动人员已吸引了以中学生为主体的近300万公众学习核科学及核电知识。本届“魅力之光”活动以“魅力核电 美丽中国”为主题，为期近4个月。活动期间，将举办专家线上直播、核科普知识竞赛、核科普讲解大赛、主题夏令营、十周年魅力核电科普庆典等系列活动，集中展示我国核工业和核电安全发展、创新发展的非凡十年历程，拉近公众与核电的距离，吸引更多的社会公众关注、理解核科学事业，感受核能事业的非凡魅力。

(责编：曹淼、李源)