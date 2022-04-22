人民网北京4月22日电 （记者余璐）“督察整改是中央生态环境保护督察的重要环节，是检验督察工作成效的重要标志。各省份、有关部门和中央企业将督察整改作为重要政治任务，加强组织领导，加大工作力度，推动解决了一大批人民群众反映强烈的突出生态环境问题。”在今天生态环境部召开的例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾如是说。

刘友宾介绍，截至2021年底，第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”共3294项整改任务，已完成3155项，按序时推进75项；第二轮中央生态环境保护督察前三批共1227项整改任务，已完成618项，按序时推进573项。第四、五批督察整改正在积极有序推进。

“中央生态环保督察还紧盯各地督察整改方案实施情况，对个别地方督察整改中存在的责任下移、任务落实不到位、问题解决不彻底等典型案例公开曝光，督促地方严肃处理，并举一反三，引以为戒。”刘友宾说。

据了解，为进一步推进督察整改工作的规范化、制度化，完善督察整改工作长效机制，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《中央生态环境保护督察整改工作办法》。明确了督察整改责任主体，规范了督察整改工作的程序和要求，规定了对督察整改不力的问责措施，形成发现问题、解决问题的督察整改管理闭环，确保督察整改的严肃性和实际成效。

“督察整改是严肃的政治责任，决不能‘雷声大雨点小’，更不能‘干打雷不下雨’。”刘友宾表示，中央生态环境保护督察办公室将指导督促各地、有关部门和有关中央企业准确把握督察整改工作要求，做好中央生态环保督察“后半篇文章”，不折不扣落实党中央关于生态文明建设的部署要求，推动督察整改工作求真务实，取信于民。

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