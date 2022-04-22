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设计时速350公里！郑渝高铁进入开通倒计时

2022年04月22日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月22日8时47分，55862次试验列车从万州北站缓缓驶出，标志着郑渝高铁万州北至巫山段联调联试圆满结束，正式进入运行试验阶段。

郑渝高铁万州北至巫山段。中国铁路成都局供图

郑渝高铁万州北至巫山段。中国铁路成都局供图

郑渝高铁位于豫、鄂、渝三省市境内，其中，万州北至重庆段和郑州东至襄阳东段分别于2016年11月28日、2019年12月1日开通运营。目前仅剩襄阳东至万州北段还未通车，万州北至巫山段和襄阳东至巴东北段分别于2022年1月28日、2022年2月28日进入联调联试。4月14日，郑渝高铁襄阳东至万州北段开始进行全线拉通试验。

郑渝高铁万州北至巫山段。中国铁路成都局供图

郑渝高铁万州北至巫山段。中国铁路成都局供图

此次运行试验主要是通过故障模拟、应急救援演练、列车运行图参数测试和按图行车试验等项目，检验高铁线路各系统正常与非正常条件下运输组织的适应性，验证行车组织方式能否满足运营要求，为完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。

郑渝高铁万州北至巫山段。中国铁路成都局供图

郑渝高铁万州北至巫山段。中国铁路成都局供图

郑渝高铁设计时速350公里，是我国“八纵八横”高速铁路网中沿江通道和呼南通道的重要组成部分。全线通车后，中原城市群、成渝地区双城经济圈和长江经济带联系将更加紧密，对新时代推进西部大开发形成新格局，助力成渝地区双城经济圈建设，推动长江经济带高质量发展具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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