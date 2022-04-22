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博鳌亚洲论坛2022年年会闭幕

2022年04月22日21:49 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌4月22日电（记者赵叶苹）为期3天的博鳌亚洲论坛2022年年会22日下午在海南博鳌落下帷幕。来自42个国家和地区的600多名线下代表、近400名线上代表参加了本届年会，并在这里展开了智慧和思想的碰撞。

　　中国国家主席习近平以视频方式出席了本届年会开幕式，并发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。

　　本届年会是在全球发展与安全面临多重挑战，特别是世界面临后疫情时代向何处去的背景下举行的。年会的主题是“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，围绕国际社会最为关注的疫后世界经济复苏与可持续发展等议题，进行对话和交流，凝聚共识，贡献智慧。

　　博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，本届年会主题得到了与会各国领导人、国际组织负责人、与会代表的高度认同，普遍认为这一主题反映了当前国际上各方普遍关注的重大问题，恰逢其时，意义重大。

　　李保东说，本届年会的会期虽然缩短，但与会代表对当前大家关心的国际热点问题，世界经济、数字经济、金融、能源、碳中和等重大课题进行了深入认真的探讨、交流。年会取得许多积极成果，深化了合作抗击疫情、共促全球发展的认识；增进了维护共同安全，珍惜和维护亚洲安全、亚洲团结，加强全球治理的共识；发出了促进团结协作，共建共同未来的呼声；并就亚洲和世界的共同发展提出了一系列主张和建议。在当前疫情仍然肆虐的背景下，本届年会取得了圆满成功。

　　博鳌亚洲论坛是一个非政府、非营利的国际组织，自2001年成立起，致力于推动亚洲区域经济合作，为本地区经济实现可持续发展提供智力支持。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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