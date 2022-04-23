新华社北京4月22日电（记者叶昊鸣）21日，全国高速公路货车通行量719.16万辆，环比上升1.47%。

这是记者22日从国务院物流保通保畅工作领导小组办公室获得的消息。

连日来，各地交通运输部门努力做好物流保通保畅工作。交通运输部最新数据显示，截至21日24时，各省份高速公路共关闭收费站20个，占收费站总数的0.19%，比10日减少658个，下降了97.05%；共关停服务区24个，占服务区总数的0.36%，比10日减少340个，下降了93.41%。除西藏（无高速公路收费站和服务区）外的30个省份中，北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、贵州、甘肃、宁夏、新疆等21个省份已无关闭关停的高速公路收费站和服务区。

除此之外，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室还公布了其他相关数据。21日，铁路运输货物1106.5万吨，环比下降0.26%；全国重点港口完成货物吞吐量3353.6万吨，环比下降5.9%，完成集装箱吞吐量77.1万标箱（TEU），环比增长4.9%；民航发送货运航班797班（其中国际货运航班574班，国内货运航班223班），环比增长0.9%。

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