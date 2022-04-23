新华社北京4月22日电（记者郭宇靖）记者从北京市政府新闻发布会上获悉，北京市政府22日印发《关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》，大力降低中小微企业经营成本，其中包括向部分中小微企业免费开展员工定期核酸检测等。此次发布的18项措施预计将惠及160多万中小微企业，涉及资金总规模约1300亿元。

面对疫情冲击，中小微企业生产经营压力普遍较大。北京市发展和改革委员会副主任戴颖表示，针对企业反映最为突出的房租负担、防疫成本增加以及税费减免、畅通融资渠道等诉求，此次北京提出18条措施，将减轻疫情对中小微企业生产经营影响，积极帮助服务业领域困难企业渡过难关、恢复发展。

此次政策主要包括“三减三补两保障”，其中“三减”是通过减税费、减房租、减疫情防控支出，降低中小微企业经营成本。其中，在减少企业疫情防控支出方面，将对餐饮、零售、巡游出租车、外卖、快递行业以及从事进口非冷链货物相关经营活动的中小微企业免费开展员工定期核酸检测。

“三补”是通过贷款贴息和担保补偿、科技型企业创新补助、受疫情影响突出行业补贴，帮助中小微企业解决发展难题。北京市地方金融监督管理局副局长赵维久介绍，今年将对在北京市贷款服务中心现场办理首次贷款业务的中小微企业，采用达标即享的方式，对贷款利息的20%给予贴息补助，对受疫情影响突出的行业企业贴息比例提高至40%。

同时，对受疫情影响突出行业，包括餐饮业、零售业、旅游业、民航业、公路铁路运输业以及文化演出行业，北京将实施纾困扶持措施，例如对便利店、前置仓、药店等基本便民商业网点建设给予实际投资额50%的资金支持，对传统商场和商圈改造给予不超过500万元的资金支持。

此外，戴颖介绍，针对突发疫情导致的外省市上下游配套企业停工停产问题，将对接国家有关部委协调平台，发挥国家京津冀协同发展等跨区域协调机制作用，推动配套企业尽快复工复产。

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