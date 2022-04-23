新华社北京4月22日电（记者于文静）农业农村部和国家卫生健康委近日印发《统筹新冠肺炎疫情防控和春季农业生产工作导则》，明确没有发生疫情的地区，不得“一刀切”和层层加码，严禁以防疫为由擅自设卡拦截、随意断路封村、不让农民下地。

这是记者22日从农业农村部了解到的消息。

导则提出，近期，国内新冠肺炎疫情多点散发，局部地区发生聚集性疫情，防控形势严峻复杂。随着春季农业生产进入关键时期，在从严从实做好疫情防控的同时，有效保障农业生产和农产品供应十分重要而紧迫。

对于没有发生疫情的地区，导则提出，要落实常态化疫情防控要求，深入开展疫情防控和春耕生产宣传，教育引导农民群众及时接种疫苗，自觉遵守防疫要求，在加强自我防护的基础上，抢抓农时开展生产。及时打通影响农民回乡务农、农机上路作业、农资调运下摆、农产品生产供应等的堵点卡点，保证农业生产正常开展。

对于防范区农业生产作业，导则要求，坚持“强化社会面管控，严格限制人员聚集”的总要求，在落实有关管控措施的基础上确保农业生产正常开展。

对于管控区农业生产作业，导则指出，严格落实疫情防控措施，坚持“人不出区、严禁聚集”的总要求，原则上闭环管理，在满足以村（屯）为单位至少1次全员核酸检测阴性的条件后，有序组织开展农业生产。

对于封控区农业生产作业，导则强调，坚持“区域封闭、足不出户、服务上门”的总要求，封控区内人员原则上不能出门下地作业。封控区达到解封标准后及时解除封控，尽快恢复当地农业生产。

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