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吉林：积极应对疫情冲击 多举措促高校毕业生就业

2022年04月23日00:21 | 来源：新华网
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　　新华社长春4月22日电（记者赵丹丹、段续）记者从22日召开的吉林省疫情防控工作新闻发布会上了解到，吉林省人社部门通过制定促进就业政策、创新企业招聘方式、组织专项招聘活动等措施，降低疫情对高校毕业生就业带来的影响。

　　吉林省人社厅副厅长黄明介绍，今年吉林省共有高校毕业生21.9万人。往常每年的3、4月份是高校毕业生就业求职的黄金期，今年受疫情影响，传统校园线下招聘活动受阻，高校毕业生求职成本增加、就业压力加大。

　　为了统筹做好疫情防控和稳就业稳增长，积极应对疫情对高校毕业生就业造成的冲击，吉林省人社部门出台五个方面措施。一是全力援助企业稳岗促就业，采取降低社会保险费率、延缓缴纳社会保险费、实施失业保险稳岗返还等政策措施；二是引导重点企业履责促就业，对吸纳高校毕业生数量较多的国有企业，采取优先授予职称自主评审权、安排服务专员解决企业服务需求等政策措施；三是创建新的服务载体促就业，利用“96885吉人在线”服务平台进行线上专场招聘活动，目前已为975家用人单位发布高校毕业生招聘职位1740个；四是组织开展专项活动促就业，已举办高校毕业生线上招聘会76场，2446个用人单位提供岗位86372个；五是创新网络招聘方式促就业，已举办58场次直播带岗活动，吸引181家用人单位参加。

(责编：袁勃、牛镛)

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