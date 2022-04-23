新华社海南博鳌4月22日电 题：同舟共济向未来——博鳌亚洲论坛2022年年会盘点

新华社记者

4月的博鳌，海阔风清、椰林葱郁。为期3天的博鳌亚洲论坛2022年年会如期举行，圆满落幕。

当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，已逾20年发展历程的博鳌亚洲论坛备受瞩目。各方期盼这里发出的声音，为亚洲和世界发展汇聚更多前行力量。

3天会期，30余场分论坛和活动，汇聚42个国家和地区的600多名线下代表、近400名线上代表……回看今年年会，热烈坦诚的思想碰撞中，发展与合作的共识在凝聚，携手开创美好未来的新动能在积蓄。

同舟共济 汇聚前行力量

会场外，29个论坛发起国国旗迎风飘扬；会场内，嘉宾们线下线上相聚互动。

特别的相聚，特殊的背景——

当前，人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险；全球经济复苏仍脆弱乏力，又叠加发展鸿沟加剧的矛盾；气候变化等治理赤字尚未填补，数字治理等新课题又摆在我们面前。

多位与会嘉宾认为，没有和平，发展就无从谈起；加强团结协作，成为越来越多国家和地区的强烈共识。

对中国国家主席习近平在年会上提出的全球安全倡议，泰国前副总理、博鳌亚洲论坛理事素拉杰·沙田泰给予高度评价。他认为，习近平主席在演讲中提出的全球安全倡议，体现了他的全球观和全球治理理念，即构建公平合理的全球安全治理体系，使世界更加稳定，同时促进各国间合作与发展。

中国国际问题研究院副院长刘卿认为，面对错综复杂的国际安全威胁挑战，中国积极探求合作安全、共同安全的解决之道，引导全球走出安全困境。

眼下，新冠病毒不断变异、“免疫鸿沟”不断加大等因素，极大阻碍了各国疫情防控的步伐。与会嘉宾表示，当务之急各国要加强团结合作，共同守护人类生命健康。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文说，弥合“疫苗鸿沟”至关重要，穷人、脆弱群体和弱势群体获得价格合理的疫苗和治疗是其中关键。

“中国已经成为了弥合‘免疫鸿沟’的重要力量。”比尔及梅琳达·盖茨基金会全球政策与倡导总裁加吉·戈什说，将致力于支持更多中国伙伴，一起实现国际抗疫合作的共同目标。

种种不确定性之下，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济。

哈萨克斯坦总理斯迈洛夫说，相信这次年会将为全球发展作出积极贡献。只要世界各国一起努力，就能够有效妥善克服当前面临的各种威胁和挑战。

同心携手 推动合作共赢

亚洲好，世界才能更好。

今年年会发布的报告显示，2021年亚洲经济总量占世界比重达到47.4%，成为全球经济增长的推动力。但在全球经济复苏乏力背景下，今年亚洲经济增速或将有所放缓。

“共赢合作是亚洲发展的必由之路。”习近平主席在年会开幕式上的话，赢得与会嘉宾广泛认同。

与会嘉宾认为，提振亚洲乃至全球经济复苏信心，关键要各方同心携手共建开放型世界经济，把握经济全球化发展大势，加强宏观政策协调，维护产业链供应链稳定，推动合作共赢迈出新步伐。

在开幕式演讲中，习近平主席宣示了深入实施外资准入负面清单，扎实推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，积极推进高质量共建“一带一路”等一系列中国更高水平开放举措。

《区域全面经济伙伴关系协定》生效、中老铁路通车等区域合作的不断深化，有效提升了地区硬联通、软联通水平。

作为中老铁路直接受益方，老挝总理潘坎在年会上表示，老挝十分自豪加入“一带一路”合作并为之作出积极贡献。各方应聚焦合作，使世界恢复互联互通，进一步推动经济恢复和发展。

在本次年会“全球自由贸易港发展论坛”上，海南自由贸易港-东盟智库联盟正式成立。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，在《区域全面经济伙伴关系协定》生效的背景下，加强中国与东盟全面战略合作面临着重要机遇。

“亚洲为世界提供了贸易制度红利的新样板，并将以此驱动和支撑新一轮经济全球化。”论坛副理事长周小川认为，亚洲将继续成为全球经济发展的重要引擎和多边合作的关键支撑。

顺应大势 锚定创新绿色新发展

发展，是破解难题的一大关键。发展靠什么，实现什么样的发展，这对于推动经济复苏、增长至关重要。

记者发现，创新、绿色成为本届年会的热词，多场分论坛聚焦创新发展、绿色发展。

年会首日，第一场分论坛主题就是“实现碳中和：企业在行动”。论坛开始前20分钟，现场就坐满了人。

热度背后是共识与趋势。

潘基文说，解决气候问题为各国提供了绿色转型的机会。到本世纪中叶，世界大多数国家进入碳中和状态，各国产业、工业和经济的竞争力将很大程度上取决于其绿色程度。“各国应尽早为绿色转型作出计划。”

“在气候治理方面，中国致力于生态保护，正积极落实双碳战略目标，为世界应对气候变化作出表率。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示。

“实现碳中和需要大量投资。”北京大学光华管理学院院长刘俏认为，从金融体系的角度，最关键是要迅速形成碳价格的发现机制，财政政策也应该扮演更加积极的角色。

数字经济、元宇宙……这些前沿话题，在年会上频频被参会嘉宾提及。

中国电信集团有限公司总经理李正茂说，我们的经济形态正从工业经济形态向数字经济形态转变。数字经济的浪潮，任何人、任何企业、任何行业甚至整个国家都无法回避它。

推进绿色和创新发展，是把握时代发展大势的必然选择，也是亚洲和世界谋求可持续发展的实现路径。

3天的年会已然落幕。博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，年会取得许多积极成果，深化了合作抗击疫情、共促全球发展的认识；增进了维护共同安全，珍惜和维护亚洲安全、亚洲团结，加强全球治理的共识；发出了促进团结协作，共建共同未来的呼声；并就亚洲和世界的共同发展提出了一系列主张和建议。（记者刘夏村、王宾、刘羽佳、陈凯姿）

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