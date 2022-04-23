本报北京4月22日电 （记者葛孟超）国新办22日下午举行新闻发布会，介绍一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一季度，我国外汇市场运行保持平稳，人民币对美元汇率双向波动、基本稳定，跨境资金流动总体稳定、相对均衡。

数据显示，按美元计价，一季度银行结售汇顺差587亿美元，银行代客涉外收付款顺差622亿美元。“在复杂严峻的外部环境下，我国外汇市场运行开局平稳，主要表现为人民币汇率保持稳健、跨境资金流动总体平稳、外汇市场预期基本稳定等三个特点。”王春英说，首先，人民币汇率双向波动增强，总体表现稳健。第二，跨境资金流动均衡有序，总体保持小幅净流入态势。第三，外汇市场交易理性有序，汇率预期基本平稳。

近期，美联储货币政策加速紧缩，境内外利差有所变化。对此，王春英表示，近年来，我国外汇市场韧性不断增强，有基础和有条件适应本轮美联储政策调整。“国内经济运行总体保持在合理区间，经济韧性比较强。经常账户和直接投资等国际收支基础性顺差仍会保持一定的规模，将发挥稳定跨境资金流动作用。汇率发挥调节国际收支的自动稳定器作用，外汇市场成熟度不断提升。”王春英说。

人民币汇率方面，王春英表示，未来人民币汇率还会双向波动，在合理均衡水平上保持基本稳定。我国经济韧性比较强，长期向好的发展态势没有改变，国际收支结构稳健，经常账户保持合理规模顺差，人民币资产具有长期投资价值，这些因素都会为人民币汇率基本稳定提供根本支撑。

4月18日，人民银行、外汇局发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。“以中小企业为重点优化外汇业务办理和服务。”王春英表示，一是完善企业汇率风险管理服务，降低企业避险保值成本。要求金融机构能够及时响应外贸企业等市场主体汇率避险需求，优化外汇衍生品业务管理和服务，提升企业应对汇率波动能力。二是优化跨境业务办理流程，为企业提供更加高效便捷的跨境资金结算服务。进一步提升跨境业务数字化水平，银行可以通过审核电子单证等在线化、无纸化方式提供跨境结算服务。

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 02 版）

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