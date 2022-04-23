人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，税务总局等十部门于近日下发了《关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知》(以下简称《通知》)。从进一步加大助企政策支持力度、进一步提升退税办理便利程度、进一步优化出口企业营商环境三个方面提出了15条措施。

在进一步加大助企政策支持力度方面，《通知》要求强化出口信用保险与出口退税政策衔接，完善加工贸易出口退税政策，挖掘离境退税政策潜力

在进一步提升退税办理便利程度方面，《通知》要求大力推广出口业务“非接触”办理，持续精简出口退税环节报送资料，积极推行出口退税备案单证电子化，大幅提升出口退税智能申报水平，不断提高出口退税办理质效，进一步提高出口货物退运通关效率，优化简化出口退税事项办理流程。

在进一步优化出口企业营商环境方面，《通知》要求帮助企业提高出口业务办理效率，支持跨境电商健康持续创新发展，引导外贸综合服务企业健康成长，加强信息共享引导企业诚信经营，积极营造公平公正的营商环境。

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