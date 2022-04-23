原标题：网商银行暂停支付宝提现 支付业务便捷性不受影响

近日，网商银行一则公告引发广泛关注。公告称，2022年4月21日起，网商银行逐步暂停支付宝余额提现或转入网商银行Ⅱ类账户相关业务，同时网商银行Ⅱ类账户仅支持本人绑定银行账户转入。根据网商银行建议，如用户有资金希望转入网商银行，可先将支付宝余额提现到本人的其他银行卡，再通过银行转账转入网商银行账户。

据悉，网商银行是银保监会批准的中国首批5家民营银行之一，此次支付宝提现业务调整属于网商银行的业务调整，并非支付宝方面的业务调整，并不影响支付宝用户通过其他渠道提现。“商家、用户通过支付宝提现至其他银行的服务保持不变。”支付宝客服说。

为何在此时调整支付宝提现相关业务？博通咨询金融行业资深研究员王蓬博认为，或与此前金融管理部门对银行Ⅱ类账户的管理要求有关。

近年来，为落实银行账户实名制和保护存款人合法权益，中国人民银行加快构建全新的个人银行账户体系，建立并全面推行个人银行账户分类管理制度，陆续印发了《关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》等。

此外，中国人民银行规定将个人银行账户分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类银行账户。其中，开立Ⅱ类、Ⅲ类账户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等，只需要绑定本人本银行Ⅰ类账户或者信用卡账户进行开立。消费者在网商银行开立的账户正属于此类。

值得注意的是，在2018年央行下发的《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》中，明确规定除充值资金提回外，支付账户不得向Ⅱ类、Ⅲ类账户入金。中国人民银行有关负责人在解释这一规定时表示，支付账户的实名程度相对不高，且支付账户出入金对象不受限，如允许支付账户与线上开立Ⅱ类、Ⅲ类账户之间任意转入、转出资金，不利于落实账户实名制，不利于保护绑定Ⅰ类账户以及Ⅱ类、Ⅲ类账户资金安全。

因此，在业内专家看来，网商银行此次业务调整是为了隔离资金风险、保护账户信息安全。

“此次调整不会给支付业务的便捷性带来影响。”王蓬博表示，央行一直积极引导个人在使用网络移动支付服务时，更多使用Ⅱ类、Ⅲ类账户。Ⅱ类、Ⅲ类账户可办理日常消费、缴纳公共事业费、向支付账户充值等业务。个人还可以将Ⅱ类、Ⅲ类账户绑定支付账户，办理支付账户充值或者快捷支付业务，满足小额、高频的支付需求，保障个人资金安全。（陈果静）

(责编：张文婷、杨迪)