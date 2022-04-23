原标题：评论：让“京版纾困新政”更好更快惠及中小微企业

此次出台的“京版纾困新政”，既突出了全面落实国家层面纾困政策在京落地的力度，也强调了针对北京中小微企业特点和需求的精度；既突出了行业选择上的实事求是态度，也充分考虑了政策的可操作性。初步测算，18项措施将惠及160多万中小微企业，帮扶资金总规模约1300亿元，精准有力的帮扶，真金白银的实惠，将为北京中小微企业稳步发展吃下“定心丸”。

4月22日，北京市召开第310场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市人民政府办公厅印发《关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》。“京版纾困新政”结合北京实际，针对当前企业最关心、最直接、最迫切的现实困难，出台包括4方面18项措施。通过“三减三补两保障”，切实减轻疫情对中小微企业生产经营的影响，积极帮助服务业领域困难企业渡过难关、恢复发展。(相关报道见04版)

中小微企业是北京经济活力的源泉、城市发展的力量，也是吸纳就业的主体。受疫情影响，中小微企业生产经营遇到了较大困难，受冲击最大的是服务业，特别是接触型服务业，其中量大面广的是中小微企业。“秤砣虽小压千斤”，中小微企业底子本来就薄，精打细算、日清月结的经营让他们难以支撑。帮扶中小微企业，就是稳就业、保民生，就是保经济活力、保未来发展，一定要看到帮扶中小微企业的重要性、紧迫性，一定要给他们及时、充分的扶持。

新冠肺炎疫情暴发以来，北京市连续出台了打好疫情防控阻击战19条措施、促进中小微企业持续健康发展16条措施、有序推进企业复工复产10条措施、支持中小企业平稳发展9条措施、支持常态化疫情防控加快恢复发展新6条措施，为助力中小微企业渡过难关、复工复产起到了切实有效的帮扶作用。

进一步针对北京中小微企业的突出困难加大纾困保障力度，是此次“京版纾困新政”的核心。只有更加突出问题导向、更加强调精准帮扶、更加注重政策落地实效，才能形成政府与市场之间的良性互动，才能让好政策真正成为中小微企业的“及时雨”，从而增强企业应对困难的底气和能力。

此次出台的“京版纾困新政”，既突出了全面落实国家层面纾困政策在京落地的力度，也强调了针对北京中小微企业特点和需求的精度；既突出了行业选择上的实事求是态度，也充分考虑了政策的可操作性。初步测算，18项措施将惠及160多万中小微企业，帮扶资金总规模约1300亿元。精准有力的帮扶，真金白银的实惠，将为北京中小微企业稳步发展吃下“定心丸”。

“京版纾困新政”要更好更快为中小微企业“雪中送炭”，必须将“炭”的成色做足。在行业补贴方面，新政在给予餐饮业、零售业、旅游业、民航业、公路铁路运输业这些受疫情影响严重行业补贴的同时，结合北京实际，新增文化演出行业补贴；针对北京科技型中小微企业集中的特点，新政提出建立科技型中小微企业投贷联动支持机制，发挥北京市科创基金支撑作用的举措；针对突发疫情导致的外省市上下游配套企业停工停产问题，新政提出了对接国家部委跨区域协调机制作用的具体办法；针对企业疫情防控支出上升，新政提出对餐饮、零售、巡游出租车等行业和从事进口非冷链货物相关经营活动的中小微企业免费开展员工定期核酸检测，等等。新政针对企业多方面需求做出积极回应，明确提出了一系列帮扶纾困措施。

“炭”的成色足了，怎么样才能“送”得好、“送”得快？行业主管部门应尽快出台实施细则，同时发挥各区政策落实的属地责任，通过市区联动、部门协同提高企业享受政策的便利性和及时性。在政策落实过程中，还应当加强督查检查和监测评估，及时听取企业意见打好政策“补丁”，确保政策措施落实到位。

“京版纾困新政”不只是给中小微企业救个急，更是打造更好营商环境、着眼首都高质量发展的长远之举。疫情是一场压力测试，不少中小微企业在疫情期间加快数字化布局、拓展线上经营，实现了逆势增长。这再一次告诉我们，中小微企业渡过难关最终要靠自己的努力，只要坚定信心渡难关，充分用好政策红利支持，善于顺势而为化危为机，就一定能够柳暗花明又一村。（栗玉晨）

(责编：张文婷、杨迪)