原标题：稳妥推进留抵退税

《政府工作报告》提出，今年对留抵税额将实行大规模退税，预计全年留抵退税约1.5万亿元。随后，国务院常务会议进一步明确政策安排，财税部门发布一系列实施细则。最新统计显示，自4月1日起实施半个月，已有4202亿元留抵退税款“落袋”52.7万户纳税人的账户。

留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额。如果企业当期销项税额小于当期进项税额，不足抵扣的部分可结转下期继续抵扣或申请当期退还。通过实施留抵退税，可以增加企业现金流，缓解资金回笼压力。今年我国实施大规模留抵退税，是助企纾困的“重头戏”，体现出资金规模超预期、纾困效果直接高效的突出特点，为不少面临资金压力的企业，特别是小微企业和制造业等重点行业，下起一场足量的“及时雨”。

进一步而言，今年实施大规模留抵退税，会给地方财政带来不小压力。特别是对于一些财力较弱的地区来说更是如此。对此，中央采取一系列措施提供财力保障，确保退税及时退付、“三保”足额保障。财政部在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。这些举措有利于使各地尽快将留抵退税政策落实到位，同时保障县区财政平稳运行。

同时，要把政策真正惠及企业，需要做好一系列细致的工作，特别是相关部门应周密筹划、迅速推进，确保办理流程高效便捷、政策红利直达快享。

一方面，退税资金关系到市场主体纾困解难，每一分钱都不能乱花。根据安排，专项资金纳入财政直达资金范围，实行动态监控。要发挥直达机制“快、准、严”制度优势，确保退税资金能够快速直达市县基层，尽早发挥作用。通过优化分配流程、强化资金监管，提升管理效能和资金效益，确保退税资金直达市场主体、对地方的补助直达市县基层。同时，要密切跟踪资金下达使用情况，严格规范资金使用管理，资金不得挪作他用。要加强退税流程管理特别是资格审核，防范企业通过虚开增值税发票等方式骗取退税，让留抵退税资金精准退到符合条件、合法经营的纳税人手中。

另一方面，要以实施大规模留抵退税为契机，推动减税、退税、缓税和降费的协同发力，形成助企纾困发展的“组合拳”。当前，对微观市场主体生产经营面临的诸如融资、物流、用工及房租成本等方面的困难，需要财政税费等助企纾困政策协同联动、形成合力，共同促进企业降低运营成本，激发市场主体特别是小微企业、制造业等的活力，从而精准实现减税降费的政策效应。此外，要强化跨部门协同联动机制，确保各项政策落实落细。

近期以来，国际地缘政治冲突、国内多地新冠肺炎疫情散发等因素，对经济运行带来较大不利影响，企业经营面临着新的困难，需要纾困政策更大力度帮扶。留抵退税政策要加快实施进度，尽早释放政策红利，为广大市场主体特别是小微企业“雪中送炭”。（杨一平）

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