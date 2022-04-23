人民网北京4月23日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局22日发布的数据显示，今年3月，银行结售汇顺差268亿美元，银行代客涉外收付款顺差103亿美元。今年一季度，银行结售汇顺差587亿美元，银行代客涉外收支顺差622亿美元。

“今年一季度，我国外汇市场运行保持平稳，人民币对美元汇率双向波动、基本稳定，跨境资金流动总体稳定、相对均衡。”4月22日，在国新闻办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英如是说。

人民币汇率保持稳健 跨境资金流动总体稳定

“今年以来，在复杂严峻的外部环境下，我国外汇市场运行开局平稳，主要表现为人民币汇率保持稳健、跨境资金流动总体平稳、外汇市场预期基本稳定等三个特点。”王春英表示。

王春英介绍，一是人民币汇率双向波动增强，总体表现稳健。今年以来，截至4月21日，美元指数上涨4.2%，欧元、英镑、日元对美元贬值幅度都在4%-10%之间。在这种情况下，人民对美元汇率交易价略贬1.2%。从多边汇率看，中国外汇交易中心的人民币汇率指数上涨了2.4%，人民币稳健性比较好。

“同时，人民币汇率也保持了双向波动，1月份、2月份总体升值，3月份以来有所贬值。从隔日的波动方向看，一季度人民币升值天数占52%，贬值天数占48%，相对均衡；人民币对美元汇率最高价和最低价之间的波动幅度是1.1%，体现了国内外汇供求和国际市场的变化。”王春英说。

二是跨境资金流动均衡有序，总体保持小幅净流入态势。“一季度，结售汇和涉外收付款总体保持顺差格局，这得益于主要跨境资金流动渠道的稳定性。”她说，一是货物贸易和外商直接投资等实体经济直接相关的渠道保持了较高规模的净流入，继续发挥了稳定外汇市场的基础性作用。二是传统的对外投资和支付渠道保持稳定。境内企业对外直接投资更加理性，一季度相关资金净流出和去年季度平均数相当。在新冠肺炎疫情全球蔓延背景下，以旅行支出为主的服务贸易逆差处于低位，当前跨境资金流动总体合理均衡。

三是外汇市场交易理性有序，汇率预期基本平稳。从当前人民币对外汇远期和期权等衍生产品相关指标看，没有隐含明显的升值或贬值预期。市场主体继续保持了“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易模式。比如，3月份在美元指数上升的时候，市场主体选择在人民币贬值回调窗口增加结汇量。“市场主体这样的行为，实际上会推动当时结售汇顺差上升，支持人民币汇率相对稳定。在汇率回调贬值的时候来结汇，这样的行为会支撑市场稳定。”王春英说。

外汇市场有基础有条件适应美联储本轮政策调整

“对于一个经济体的国际收支和跨境资本流动来说，美联储加息的确是一个重要的外部影响变量，但是根本因素还是自身宏观基本面和市场基础。”王春英表示，近年来，我国外汇市场韧性不断增强，有基础和有条件适应本轮美联储政策调整。

她进一步解释说，第一，国内经济运行总体保持在合理区间，经济韧性比较强。今年以来，我国坚持稳中求进工作总基调，稳增长政策持续发力，支持实体经济力度也在加大，助力稳定经济基本盘。同时，我国经济结构也在持续优化，创新驱动态势非常明显，经济中长期稳中向好的基本面不会改变，这将继续吸引各类资金投资国内市场。

第二，经常账户和直接投资等国际收支基础性顺差仍会保持一定的规模，将发挥稳定跨境资金流动作用。

关于经常账户，王春英认为，我国制造业转型升级持续推进，贸易伙伴多元化取得积极进展，货物贸易保持顺差有坚实支撑。受新冠肺炎疫情影响，以旅行支出为主的服务贸易保持低水平逆差。初步估算，一季度国际收支经常账户顺差同比增加，全年仍会保持顺差格局。

关于直接投资，王春英表示，去年我国吸收外资居世界第二，外资在华投资兴业意愿比较强，近年来境内主体对外投资平稳有序，预计直接投资项下呈现资金净流入。经常账户、直接投资等国际收支基础顺差还会保持一定规模，将继续发挥稳定跨境资金流动的作用。

第三，我国对外资产负债结构优化，外债偿付风险较低。截至去年底，我国全口径外债余额和GDP比值是16%，低于全球主要发达国家和新兴经济体，说明我国外部债务水平不高。外债结构也在不断优化。我国外汇储备资产居全球首位，民间部门资产规模也在不断提高，可以适应外部流动性的变化。

第四，汇率发挥调节国际收支的自动稳定器作用，外汇市场成熟度不断提升。近年来，人民币汇率弹性不断增强，及时有效地释放了外部压力，市场预期保持稳定，外汇市场交易理性有序。企业通常会择机结汇，“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易行为，可以有效平抑部分汇率调整，有助于人民币汇率总体稳定和外汇市场平稳运行。

“总的来看，尽管未来美联储货币政策调整因素复杂多变，但在上述基础性、稳定性、根本性因素的支撑下，我国外汇市场有望延续平稳运行态势，跨境资金流动将呈现合理均衡发展格局。”王春英说。外汇管理部门也会密切监测美联储货币政策调整进程和外溢影响，实时评估我国外汇市场运行状况，有效维护外汇市场稳定。

外资投资中国债券市场长期趋势不会改变

“从中长期来看，我国金融市场还是持续对外开放，全球投资者也需要配置中国资产，外资投资我国债券市场的长期趋势不会改变。” 王春英表示，从国际比较看，我国债券在全球范围内有比较强的投资价值，主要表现在以下六方面。

第一，投资回报稳定。我国宏观大局稳定，通胀水平总体比较低，考虑通胀因素，我国实际利率明显高于美国，有助于人民币币值稳定。

第二，具有分散化的投资价值。我国宏观政策自主性较强，国内经济和政策周期与美国等主要发达经济体并不同步，有助于人民币资产成为具备独立行情的重要大类资产，人民币国债为全球投资者提供了分散化投资价值。

第三，全球央行储备多元化需求。当前，各国经营管理储备资产时，在满足储备充足性和流动性情况下，积极进行多元化投资。表现在境外央行配置人民币债券需求持续增大。截至今年3月末，境外央行投资我国债券的规模占外资总持有量的58%。人民币在SDR篮子中的权重是10.92%，而IMF公布的数据显示，人民币在全球储备中的占比为2.79%，仍有进一步的提升空间。

第四，债券指数跟踪配置需求。近年来，我国的债券相继纳入全球三大债券指数，带来了相对稳定的跟踪指数配置型资金。而且富时罗素全球债券指数宣布纳入我国国债以后，目前还处于分阶段扩容过程中，这将继续新增相关的全球配置资金。

第五，比较大的外资占比提升空间。我国是全球第二大债券市场，外资在我国债券市场中的占比在3%左右，有比较大的增配空间。

第六，便利的债券市场开放政策。近年来，我国不断推出债券市场改革开放政策，持续提升投资者投资国内债券的便利性，吸引了大量境外资金流入。未来外汇局将保障跨境资金能够合法合规、顺畅进出，便利境外投资者投资我国证券市场。

(责编：张文婷、吕骞)