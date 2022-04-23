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中华鲟“厚福”北漂快七年了

2022年04月23日09:07 | 来源：新华网
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原标题：中华鲟“厚福”北漂快七年了

大难不死的中华鲟“厚福”北漂将满七年之际，在第53个世界地球日以中华鲟超级IP形象——“鲟厚福”亮相北京海洋馆。

“厚福”本是一条生活在长江的中华鲟，渔民误捕让它一度生命垂危。2015年，“厚福”到北京海洋馆接受治疗，馆内饲养员专门开发了特制食物，帮助它在人工环境下进食，“厚福”慢慢恢复健康。北京海洋馆水生动物及中华鲟养殖专家杨道明介绍说，“厚福”基本救助就用了6个月时间，其伤口才得以复原。按其年龄和身体状况，如果放回长江的话，99%以上概率不能存活。而现在“厚福”在北京海洋馆安家已近七年了。

据介绍，中华鲟是地球上最古老的脊椎动物之一，对于研究地球变迁、维持生态系统平衡具有巨大的科学价值。由于多重因素影响，中华鲟自然繁殖中断，作为古老物种急需拯救。中华鲟关系到长江生物多样性及长江水生态保护的成败。在地球日讲述中华鲟“厚福”故事，推出“鲟厚福”超级IP形象，目的是引起公众特别是亲子家庭群体对国宝中华鲟、水生生物及海洋和地球生态的关注。（记者王立彬）

(责编：张文婷、杨迪)

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