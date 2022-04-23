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我国今年推进42项水利重大关键技术研究

2022年04月23日09:25 | 来源：新华网
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原标题：我国今年推进42项水利重大关键技术研究

　　记者22日从水利部了解到，我国加快水利重大问题科技攻关，今年将推进42项水利重大关键技术研究。

　　水利部部长李国英在水利部2022年水利科技工作会议上说，经过多年努力，我国水利科技创新有了长足发展，同时仍存在不少短板弱项，原始创新能力不够强，基础研究和前沿技术研究有弱项，创新体系效能提升有短板。推动新阶段水利高质量发展，比以往任何时候都更需要水利科技创新支撑和引领。

　　“加快重大问题科技攻关，要立足我国国情水情，坚持需求导向、问题导向、效用导向。”李国英说。

　　在水旱灾害防御方面，重点开展洪水形成演变规律、气候变化背景下特大洪涝干旱风险识别与应对策略等研究。

　　在水资源集约节约利用和优化配置方面，重点开展流域水资源条件变化及规律、黄淮海流域节水潜力和需求预测、黄河流域泥沙动态调控等研究。

　　在河湖保护治理方面，重点开展地下水运动规律、河湖生态廊道退化与复苏机理、泥沙运动和河床演变基础理论、重力侵蚀和水土保持碳汇机理等研究。

　　在水工程建设运行方面，重点开展水利工程全生命周期性能演化机理与安全调控理论、梯级水库风险孕育机制及安全调控理论等研究。

　　李国英同时表示，新阶段水利科技创新工作，要强化水利科技创新力量，强化智慧水利科技支撑，加强水利标准化工作，做好水利科技创新成果推广转化。

　　水利部印发的《2022年水利科技和标准化工作要点》显示，2022年将推进42项水利重大关键技术研究和12项流域水治理重大关键技术研究。同时，发布2022年度100项左右成熟适用水利科技成果推广清单。（刘诗平）

(责编：张文婷、杨迪)

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