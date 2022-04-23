原标题：北京将向科技型中小微企业发放科技创新券 最高补助30万元

北京将向符合条件的科技型中小微企业发放科技创新券，最高兑现不超过30万元的资金补助，降低科技型中小微企业研发成本。

22日，北京印发《关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》。这是北京市地方金融监督管理局副局长、新闻发言人赵维久在介绍中小微企业融资帮扶措施时提到的。

赵维久表示，中小微企业融资是本次出台系列政策措施重点之一。北京市金融监管局在国家金融管理部门指导下，会同在京相关金融部门，围绕进一步加大金融支持力度，提出“用好普惠金融政策工具、加强融资担保和信用债支持、推动金融机构减费让利、提高融资便捷性、培育科技型中小微企业”等5方面政策措施，帮助中小微企业克服疫情带来的不利影响，提高持续发展能力。

发挥好货币政策工具支持引导作用

赵维久称，北京将发挥货币政策工具总量和结构双重功能。用好用足包括支农支小再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具在内的各项货币政策工具，引导金融机构加大对普惠小微贷款倾斜力度，力争2022年北京地区普惠小微贷款增速高于各项贷款增速10个百分点以上。力争实现拓展小微企业首贷户4万户以上，累计发放小微企业首贷金额1500亿元以上。

同时，北京持续释放贷款市场报价利率LPR改革红利。疫情以来，国家金融管理部门深化贷款市场报价利率LPR改革，红利不断释放。今年3月，企业贷款加权平均利率3.52%，同比下降48个基点；普惠小微贷款加权平均利率4.69%，同比下降31个基点。

帮助中小微企业进一步降低融资成本

赵维久表示，北京将通过贷款贴息支持、担保增信支持和风险补偿支持，发挥好市级政策性资金的杠杆放大作用，帮助中小微企业进一步降低融资成本。

今年，将对在北京市贷款服务中心现场办理首次贷款业务的中小微企业，采用达标即享的方式，对贷款利息的20%给予贴息补助，对受疫情影响突出的行业企业贴息比例提高至40%。

在担保增信支持方面，政府性担保机构要继续优化服务，对受疫情影响较大的服务业小微企业，2022新申请贷款的担保费率力争降至1%。将继续发展创业担保贷款，个人或小微企业申请创业担保贷款，仅承担低至年化2.2%的利息，其余利息由财政负担，并免除担保费；在风险补偿支持方面，设立普惠(中小微)融资风险补偿资金池，进一步优化完善风险补偿机制。

提高企业获得金融服务便利性

赵维久提到，北京将通过建设金融服务信息对接平台等措施，发挥好中小微企业融资服务平台和机制的保障支撑作用，提高企业获得金融服务的便利性。

一是推动金融机构减费让利。进一步优化银行账户服务，持续降低银行账户服务收费、人民币转账汇款手续费、银行卡刷卡手续费，取消部分票据业务收费。力争全年减免企业相关费用成本超6亿元。

二是建设好贷款服务中心。在北京市政务服务中心建设融合首贷、续贷、确权融资、知识产权质押融资功能于一体的北京市贷款服务中心，已经有22家银行入驻，现场以便捷方式受理中小微企业融资申请。续贷业务申请材料最多14件、10个工作日内完成续贷审批。

三是建设品类丰富的金融服务信息对接平台。进一步加强针对中小微企业融资的金融服务快速响应机制、金融顾问等机制建设，继续实施好融资信息对接的“畅融工程”，发挥北京市银企对接系统功能，加强大数据在普惠金融服务中应用，发挥“银税互动”、“信易贷”等平台作用，为中小微企业线上获得金融服务信息或办理相关业务提供便利。

赵维久称，除上述政策外，针对北京的中小微企业科技含量高、研发能力强的特点，北京还将建立科技型中小微企业投贷联动支持机制，支持银行依法合规开展投贷联动业务，探索对符合条件的业务给予贴息支持；发挥北京市科技创新基金作用，引导和撬动更多社会资本投向科技型中小微企业。同时，向符合条件的科技型中小微企业发放科技创新券，最高兑现不超过30万元的资金补助，降低科技型中小微企业研发成本。(徐婧)

(责编：张文婷、杨迪)