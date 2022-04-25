新红旗LS7拥有5.7米的车身长度和超过2米的车身宽度，并将推出4座和6座两个版本。

人民网北京4月25日电 （记者栗翘楚）4月24日，中国航天日特别活动——一汽红旗与中国航天战略签约暨新红旗LS7预售品鉴会在京召开。