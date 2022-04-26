本报记者 李心萍

日前，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》。这意味着，各方关注已久的个人养老金制度正式“出炉”。

个人养老金是什么？对老百姓有何好处？应该怎么缴、如何领？国新办25日举行政策例行吹风会，邀请人社部副部长李忠等有关单位负责人介绍相关情况，并回答记者提问。

个人养老金制度是什么？

政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度

“个人养老金制度是我国社会保障体系建设顶层设计中的一个重要制度安排，是多层次、多支柱养老保险体系的重要组成部分。” 人社部副部长李忠说。

据介绍，我国多层次养老保险体系主要包括三个方面，也就是通常所说的“三支柱”。

第一支柱，即基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。基本养老保险，是多层次养老保险体系的主体部分，立足于保基本，主要体现社会共济。目前我国基本养老保险已覆盖超过10.3亿人，基金累计结存超6万亿元。

第二支柱，即企业年金和职业年金，由用人单位及其职工建立，主要发挥补充作用，已经有良好的发展基础。截至2021年底，企业（职业）年金参加职工7000多万人，积累基金4.5万亿元。

第三支柱，“个人养老金是国家关于第三支柱的制度性安排。” 李忠说，个人养老金与其他个人商业养老金融业务共同构成养老保险第三支柱，二者相互促进、共同发展。

总体上看，个人养老金制度属于政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，都可以参加个人养老金制度。

李忠表示，个人养老金制度的实施适应了我国社会主要矛盾的变化，是满足人民群众多层次、多样化养老保险需求的必然要求，有利于在基本养老保险和企业年金、职业年金基础上再增加一份积累，退休后能够再多一份收入，进一步提高退休后的生活水平，让老年生活更有保障、更有质量。

参加个人养老金制度有何好处？

可享受税收优惠，帮助个人理性规划养老资金

与其他市场化运行的个人商业养老金融产品相比，个人养老金制度吸引力在哪里？参加人有何好处？

享税收优惠政策。“第三支柱内容比较丰富，参加个人养老金制度一个比较明显的优势是税收优惠。”人社部养老保险司司长聂明隽说。

多样化养老需求。聂明隽介绍，第一支柱养老保险主要是保基本生活，第二支柱起补充养老作用。个人养老金制度增加了一条补充养老的渠道，丰富了参加人对未来养老保险多样化的需求。

帮助个人理性规划养老资金。在制度设计上，账户资金是封闭运行的，在缴费阶段只进不出，个人缴费和投资收益都在账户里滚存，到达领取基本养老金年龄等条件时方可领取。“也就是说，个人养老金从制度上帮助参加人把牢出口，有助于个人理性规划养老资金，合理选择投资产品和投资期限，避免提前支取，从而切实起到补充养老的作用。” 聂明隽说。

不仅如此，个人养老金制度还特别注重便捷性和时效性，方便参加人更快熟悉政策、轻松上手操作。

——条件简单。我国已经建立了职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险两大制度平台，在制度层面实现了法定人群全覆盖。只要参加了基本养老保险，不论是单位就业人员还是灵活就业人员，都可以公平参加这个制度。个人养老金制度不受就业地域、户籍限制；跨省跨地域流动时，个人权益不受影响。

——参与灵活。在参与程度上，参加人可自主决定是全程参加还是部分年度参加；在缴费额和缴费方式上，起步阶段只要不超过年度缴费上限1.2万元，参加人可以自主决定缴多少，本年度内既可以一次性缴也可以分次缴。

——开户简便。按照制度设计，参加个人养老金需要开设两个账户：一个是在信息平台建立个人养老金账户，用于信息记录、查询和服务等；另一个是在银行开立或者指定个人养老金资金账户，用于缴费、购买产品、归集收益等。

聂明隽介绍，这两个账户是相互唯一对应的，参加人可以在国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡、商业银行等多个渠道开设。其中，通过商业银行渠道，可以一次性开通两个账户。参加人可根据个人意愿来确定开户方式和开户银行。

——投资便捷。参加人可根据不同偏好，自主选择银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等不同产品，还可以选择短、中、长期投资组合。这些操作都可以在资金账户中完成。

——领取多样。参加人达到领取条件时，可以选择按月、分次或者一次性领取，商业银行将根据个人选择的方式，把个人账户资金转入参加人的个人社会保障卡银行账户。特殊情形下，比如完全丧失劳动能力、出国出境定居等，也都可以领取。

关于社会关注的个人养老金缴费上限水平，聂明隽表示，这主要是基于保持适度补充养老水平、避免养老金水平差距过大、衔接试点做法、体现增量改革等方面的考虑。“未来，随着经济社会发展，随着城乡居民可支配收入的增加，再适时逐步提高缴费上限，更好地满足人民群众对补充养老的需求。”聂明隽说。

个人养老金制度如何实施？

选择部分城市试行一年再总结推广

个人养老金制度如何实施？

李忠表示，下一步，将选择部分城市试行一年再总结推广。与此同时，各相关部门将抓紧制定相应的配套政策措施，做好信息平台的对接测试。

证监会证券基金机构监管部负责人林晓征表示，基金行业在投研风控、产品布局、人才队伍建设、信息系统等方面已经积累了比较丰富的经验，接下来，证监会将持续推动公募基金行业提升养老金融服务能力。

据介绍，目前，公募基金规模已超25万亿元，服务5.4亿个人投资者；受托管理的各类养老金规模达4万亿元，占我国养老保险基金委托投资规模的50%。

银保监会人身保险监管部负责人王宏鹤表示，将积极推动银行保险机构做好个人养老金相关业务准备。

“我们将鼓励金融机构推出更多有利于养老金稳健增值的产品，探索通过长期投资、价值投资为参加人提供合理回报。” 王宏鹤说，同时，监管部门将加强对个人养老金相关金融业务监管，严厉打击违规行为，切实维护消费者合法权益，确保国家惠民政策落到实处。

发布会上，李忠再次强调，虽然国务院出台了针对特困行业实行阶段性的缓缴养老保险政策，但我国基本养老保险基金运行总体平稳，能够保证养老金按时足额发放。

当期能平衡。以企业职工基本养老保险为例，去年基金收入4.4万亿元，资金支出4.1万亿元，当期收支总体平衡，略有结余。

累计有结余。当前，几项基本养老保险基金累计结余超过6.7万亿元，有较强保障能力。

财政有补助。中央财政对养老保险基金的补助力度在持续加强，去年财政补助近9000亿元，今后还将持续加大力度，并重点向西部地区和老工业基地倾斜。

长远有储备。目前，全国社保基金有超过2万亿元的战略储备，也划转了部分国有资本来充实社保基金。

“我们经过反复测算，即使实施阶段性的缓缴社会保险费政策，通过采取多种措施，总体上仍能确保基金运行平稳。”李忠说，此外，基本养老保险全国统筹启动实施，一季度共跨省调剂基金545亿元，有力支持了困难省份确保发放。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)