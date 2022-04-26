本报北京4月25日电 （记者刘志强）日前，记者从国务院国资委召开的对标世界一流采购交易管理体系推进会获悉：2021年，中央企业采购总额超过13万亿元，辐射带动各类企业达到200余万家，采购交易的管理体系不断完善。

中央企业集中采购各项关键指标持续攀升，集中采购率、公开采购率、上网采购率和电子招标率达到88%、90%、80%和80%。中国石化、中国一汽、中国宝武、中交集团等11家企业集中采购率达到100%。

中央企业全面加强供应商管理，有效降低企业经营成本，提升采购产品和服务质量，全年节约采购成本超过5400亿元，供应商动态考评率和质量管控覆盖率达到97%和98%。

中央企业在寻源采购、履约供应、运行维护等关键环节，通过多点布局、拓展网络，不断提高反应速度，妥善应对供应异常波动，产业链供应链韧性持续增强。

国资委副主任翁杰明表示，下一步，要推动中央企业做好完善基于数字化智能化的采购交易管控体系、建立健全面向更大范围的寻源询价机制、推进企业采购管控体系与国资国企在线监管系统实时链接、做好供应商管理信用体系建设、带动全社会构建高质量供应链体系、进一步提升腐败治理效能等工作，扎实构建一流的企业采购交易管理体系。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 07 版）

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