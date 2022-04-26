白之羽

产业数字化呼唤更多信息化人才。相信随着越来越多信息化人才进入制造业，质量更高的产业数字化前景可期

在不少人的印象里，无论是从行业的发展前景还是个人的成长路径来看，信息化人才好像都应该进入互联网行业。不过，这样的看法正慢慢发生改变。

最近，一位制造业企业负责人与笔者交流，提到在近期组织开展的校园招聘中，信息化岗位接到了数量众多的简历。“不仅是校招，在社会招聘过程中，也有一些互联网企业的资深程序员愿意加入我们的信息化团队，这对我们是很大的助力。”除了这家企业，笔者在此前的调研中也了解到，制造业企业中的信息化人才数量正不断增长，整个行业对信息化人才的吸引力开始逐渐提升。

从发展环境看，制造业成为信息化人才从业选择之一的背后，是产业数字化加速推进的结果。企业的数字化改造需求，催生出大量信息技术岗位，成为就业市场上不容忽视的一类选择。

从工作内容看，一些制造业企业特别是诸如新能源汽车等企业的信息技术岗位，更加注重软件开发与应用等内容，已经与不少互联网企业非常接近。

从福利待遇看，大多数制造业企业提供的薪资或许不能比肩头部互联网企业，但相较传统的一线生产岗位，信息技术岗位的薪资水平已经有了大幅提升，性价比也在不断提高。

从职业发展看，一边是互联网企业中信息化人才数量众多、竞争激烈，另一边是制造业企业求才若渴、虚位以待。两相比较，一些人才有可能从制造业转型升级中谋得更多成长机会。

制造业企业被更多信息化人才纳入从业视野，是一个好的开端。同时，对于制造业企业而言，数字化转型远非增设一个信息化部门、招聘几名信息化人才这么简单。信息化人才也需要下功夫深入了解制造业，加强对所处行业发展痛点难点的认知，尽快成长为既熟悉生产制造流程，又了解人工智能、云计算、大数据等前沿技术的复合型人才，才能更有针对性地进行数字化转型攻关。

产业数字化呼唤更多信息化人才。相信随着越来越多信息化人才进入制造业，质量更高的产业数字化前景可期。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)