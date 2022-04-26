本报广州4月25日电 （记者李刚）第131届广交会于24日在云端圆满落幕。记者从25日广交会闭幕通报中获悉：作为今年我国首个大型国际贸易盛会，本届广交会创下多个历史新高：约2.55万家企业参展、展品305.21万件、新品95.15万件、累计访客数1009万人、访问量3390万次……

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，当前疫情仍在扩散蔓延，经济全球化遭遇逆流，世界经济贸易复苏尚不稳定，货物贸易势头减弱。在复杂严峻的经贸形势下，本届广交会架通云上桥梁，汇聚五洲宾客，将中国发展同世界链接、中国机遇同世界分享，实现了安全、成功、出彩的目标，为推动贸易高质量发展、保持产业链供应链稳定、促进世界经济复苏作出了积极贡献。

广交会再次在云端举办，为保障本届广交会全面提升数字化水平，广交会合作方腾讯组建上千人团队进驻广交会，在总结过去3年5届网上广交会的经验、充分调研展商双方需求的基础上，技术团队对线上平台进行了技术底座更新和重构，保障了会展的顺利进行。在相关技术团队的支持下，本届广交会全面优化升级了官网平台，借助现代信息技术为中外企业搭建了一个全时空、无边界的高效贸易平台，让全球客商足不出户“买全球、卖全球”。

本届广交会有2.55万家参展企业再次搭乘“云快车”，通过图文、视频等形式多维度立体化展示企业、产品和品牌。境内外参展企业累计上传展品305.21万件，其中新品95.15万件，分别较上届增加17.65万件和5.28万件，均创历史新高。

在境外采购商与会方面，本届广交会再创新高，共有228个国家和地区的53.6万境外采购商注册观展，较第129届增长48%，较第130届增长41.8%，采购商注册观展人数破历史纪录。其中，2021年我国十大贸易伙伴国家和地区采购商人数占比38.67%；“一带一路”沿线国家采购商29.81万人，占比55.60%。广交会全球合作伙伴达到170家，进一步拓展广交会全球合作伙伴和外贸“朋友圈”。

“本届广交会贸易服务更加多元。”徐兵表示，广交会官网跨境电商专区的跨境电商平台和跨境电商综试区，为更多企业提供了开拓市场的新渠道。据介绍，金融专区的8家机构为企业提供金融服务，累计访问量9.9万人次，累计发放贷款5596笔，累计办理结算业务117578笔。

同时，本届广交会首次增设了企业和产品特色标识，帮助采购商快速精准锁定目标企业和产品。展客商共发出21.05万张电子名片，境外采购商发起即时沟通约10万次，有效促进了供采双方互动交流。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 10 版）

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