人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第131届广交会  53.6万境外采购商“云参会”

较上届增长41.8%，注册观展人数破历史纪录

2022年04月26日05:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州4月25日电  （记者李刚）第131届广交会于24日在云端圆满落幕。记者从25日广交会闭幕通报中获悉：作为今年我国首个大型国际贸易盛会，本届广交会创下多个历史新高：约2.55万家企业参展、展品305.21万件、新品95.15万件、累计访客数1009万人、访问量3390万次……

　　广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，当前疫情仍在扩散蔓延，经济全球化遭遇逆流，世界经济贸易复苏尚不稳定，货物贸易势头减弱。在复杂严峻的经贸形势下，本届广交会架通云上桥梁，汇聚五洲宾客，将中国发展同世界链接、中国机遇同世界分享，实现了安全、成功、出彩的目标，为推动贸易高质量发展、保持产业链供应链稳定、促进世界经济复苏作出了积极贡献。

　　广交会再次在云端举办，为保障本届广交会全面提升数字化水平，广交会合作方腾讯组建上千人团队进驻广交会，在总结过去3年5届网上广交会的经验、充分调研展商双方需求的基础上，技术团队对线上平台进行了技术底座更新和重构，保障了会展的顺利进行。在相关技术团队的支持下，本届广交会全面优化升级了官网平台，借助现代信息技术为中外企业搭建了一个全时空、无边界的高效贸易平台，让全球客商足不出户“买全球、卖全球”。

　　本届广交会有2.55万家参展企业再次搭乘“云快车”，通过图文、视频等形式多维度立体化展示企业、产品和品牌。境内外参展企业累计上传展品305.21万件，其中新品95.15万件，分别较上届增加17.65万件和5.28万件，均创历史新高。

　　在境外采购商与会方面，本届广交会再创新高，共有228个国家和地区的53.6万境外采购商注册观展，较第129届增长48%，较第130届增长41.8%，采购商注册观展人数破历史纪录。其中，2021年我国十大贸易伙伴国家和地区采购商人数占比38.67%；“一带一路”沿线国家采购商29.81万人，占比55.60%。广交会全球合作伙伴达到170家，进一步拓展广交会全球合作伙伴和外贸“朋友圈”。

　　“本届广交会贸易服务更加多元。”徐兵表示，广交会官网跨境电商专区的跨境电商平台和跨境电商综试区，为更多企业提供了开拓市场的新渠道。据介绍，金融专区的8家机构为企业提供金融服务，累计访问量9.9万人次，累计发放贷款5596笔，累计办理结算业务117578笔。

　　同时，本届广交会首次增设了企业和产品特色标识，帮助采购商快速精准锁定目标企业和产品。展客商共发出21.05万张电子名片，境外采购商发起即时沟通约10万次，有效促进了供采双方互动交流。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月26日 10 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
倡导绿色生活方式 国办发文推动汽车、家电等回收利用
　　人民网北京4月25日电 （记者申佳平）当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。为综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），其中提出大力发展绿色消费，推动汽车、家电等回收利用。…
有序破除消费领域隐性壁垒 国办：全面取消二手车限迁政策
　　人民网北京4月25日电 （记者申佳平）当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。为综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），其中提出各地区不得新增汽车限购措施，同时全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部