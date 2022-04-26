本报北京4月25日电 （记者倪弋）最高人民法院日前在京召开新闻发布会，正式启动第十四次“知识产权宣传周”活动，并发布《中国法院知识产权司法保护状况（2021年）》，以及2021年中国法院十大知识产权案件和50件典型知识产权案例，全方位、多视角展示人民法院过去一年的知识产权司法保护成果。

最高法民三庭庭长林广海介绍，2021年人民法院受理、审结知识产权案件数量再创历史新高，均突破60万件，比2020年分别上升22.33%和14.71%。针对“举证难、赔偿低、成本高、周期长”等问题，人民法院通过依法积极适用证据妨碍排除、证据保全等，减轻权利人举证负担；通过适用惩罚性赔偿等，不断提高赔偿数额，2021年在895件案件中对侵权人判处了惩罚性赔偿。通过适用小额诉讼程序、普通程序独任制、二审独任制等制度和“先行判决+临时禁令”等裁判方式，缩短审理周期。最高法加大对知识产权刑事案件的指导工作，民事、行政和刑事“三合一”改革稳步推进，知识产权刑事司法在知识产权保护中的重要作用日益凸显。

“各地法院审理了一批重大案件，重点惩治假冒防疫物资注册商标、互联网电影盗版、侵犯关键技术领域商业秘密、种子制假售假等犯罪，有力维护了社会公共利益，保护了权利人利益。”林广海说，为克服新冠肺炎疫情影响，人民法院充分运用互联网、大数据等信息技术开展在线诉讼。

目前，以最高法知识产权审判部门为牵引、知识产权法院为示范、地方法院知识产权法庭为重点、地方法院知识产权审判部门为支撑的专业化审判格局已经基本建成。多元化技术事实查明机制不断完善，“全国法院技术调查人才库”已收录450余名技术专家名单，覆盖30多个技术领域。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 11 版）

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