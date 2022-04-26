人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国知识产权专业化审判格局基本建成

去年人民法院受理、审结知产案件数再创新高

2022年04月26日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月25日电  （记者倪弋）最高人民法院日前在京召开新闻发布会，正式启动第十四次“知识产权宣传周”活动，并发布《中国法院知识产权司法保护状况（2021年）》，以及2021年中国法院十大知识产权案件和50件典型知识产权案例，全方位、多视角展示人民法院过去一年的知识产权司法保护成果。

　　最高法民三庭庭长林广海介绍，2021年人民法院受理、审结知识产权案件数量再创历史新高，均突破60万件，比2020年分别上升22.33%和14.71%。针对“举证难、赔偿低、成本高、周期长”等问题，人民法院通过依法积极适用证据妨碍排除、证据保全等，减轻权利人举证负担；通过适用惩罚性赔偿等，不断提高赔偿数额，2021年在895件案件中对侵权人判处了惩罚性赔偿。通过适用小额诉讼程序、普通程序独任制、二审独任制等制度和“先行判决+临时禁令”等裁判方式，缩短审理周期。最高法加大对知识产权刑事案件的指导工作，民事、行政和刑事“三合一”改革稳步推进，知识产权刑事司法在知识产权保护中的重要作用日益凸显。

　　“各地法院审理了一批重大案件，重点惩治假冒防疫物资注册商标、互联网电影盗版、侵犯关键技术领域商业秘密、种子制假售假等犯罪，有力维护了社会公共利益，保护了权利人利益。”林广海说，为克服新冠肺炎疫情影响，人民法院充分运用互联网、大数据等信息技术开展在线诉讼。

　　目前，以最高法知识产权审判部门为牵引、知识产权法院为示范、地方法院知识产权法庭为重点、地方法院知识产权审判部门为支撑的专业化审判格局已经基本建成。多元化技术事实查明机制不断完善，“全国法院技术调查人才库”已收录450余名技术专家名单，覆盖30多个技术领域。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月26日 11 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
倡导绿色生活方式 国办发文推动汽车、家电等回收利用
　　人民网北京4月25日电 （记者申佳平）当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。为综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），其中提出大力发展绿色消费，推动汽车、家电等回收利用。…
有序破除消费领域隐性壁垒 国办：全面取消二手车限迁政策
　　人民网北京4月25日电 （记者申佳平）当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。为综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），其中提出各地区不得新增汽车限购措施，同时全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部