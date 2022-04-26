本报北京4月25日电 （记者丁怡婷）“截至2021年底，我国实现超低排放的煤电机组超过10亿千瓦、节能改造规模近9亿千瓦、灵活性改造规模超过1亿千瓦。”近日，在电力规划设计总院举办的全国煤电“三改联动”典型案例和技术推介会上，国家能源局副局长余兵介绍，“十三五”以来，我国煤电机组排放的烟尘、氮氧化物、二氧化硫等大气污染物不到全社会总量的10%，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。

煤电“三改联动”指的是煤电节能降碳改造、供热改造和灵活性改造。根据去年印发的《全国煤电机组改造升级实施方案》，“十四五”时期，煤电节能降碳改造规模不低于3.5亿千瓦、供热改造规模力争达到5000万千瓦、灵活性改造完成2亿千瓦。

“按照这个规模测算，可带动有效投资约1000亿元，节约煤炭消费5000万吨以上，提升新能源消纳能力5000万千瓦以上。”余兵说，在当前技术条件和装机结构下，煤电是最经济可行、安全可靠的灵活调节资源，在提升电力保供能力的同时，也能促进可再生能源发展。数据显示，2021年煤电以不足50%的装机占比，生产了全国60%的电量，承担了70%的顶峰任务。

随着我国碳达峰、碳中和目标的提出，电力系统清洁低碳转型的步伐将进一步加快。余兵介绍，煤电将逐步由提供电力电量的主体电源，转为电力电量并重的支撑性和调节性电源，主要表现在“两降低、两提升”。“两降低”是装机占比和发电量占比的降低，“两提升”是灵活调节能力和清洁高效水平的提升。“我国亚临界煤电机组还有近4亿千瓦，这部分机组的煤耗明显偏高，需要尽快实施节能降碳改造。同时，在大电厂覆盖范围内，还有一些燃煤小锅炉和运行年限长的小热电，应当抓紧实施替代。”余兵说。

截至2021年底，我国煤电装机达到11.1亿千瓦，占总发电装机容量的比重为46.7%。2021年我国煤电的度电煤耗大约为305克，超临界和超超临界机组占比超过50%。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 14 版）

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