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四川12个重点水利工程集中开工

总投资268亿元，涉11个市（州）

2022年04月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都4月25日电  （记者王明峰）近日，四川省集中开工12个重点水利工程，总投资为268亿元，涉及11个市（州）。工程建成后，总库容及年均供水能力7亿立方米，新增和改善灌溉面积154万亩，受益人口517万人，对保障全省防汛抗旱安全、供水安全、粮食安全等具有重要意义。据介绍，本次集中开工的12个工程分为大型灌区1个、大中小型水库6个、乡村水务供水工程3个、其他工程2个，12个工程总投资为268亿元。

　　今年，四川抢抓国家新一轮加大水利基础设施投入的重大机遇期和窗口期，以此次集中开工为契机，进一步强化水利工程建设力度，着力推动全省经济社会高质量发展。据统计，目前四川省在建大中型水利工程55个，总投资794亿元，累计完成投资570亿元。一季度，全省实施各类水利工程590个，落实水利投资204亿元，完成投资110亿元。

　　据悉，“十四五”时期，四川统筹保障生活、生产、生态用水，加快编制四川现代水网规划，科学布局大中小微水利工程建设。全省“十四五”时期共规划各类水利工程6000多个，总投资约6400亿元，预计完成投资2300亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月26日 14 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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