原标题：如何稳定当前消费？如何释放消费潜力？——聚焦促进消费20条政策举措

国务院办公厅近日印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。意见围绕当前消费领域备受关注的热点问题，提出5方面20条政策举措。

当前如何稳定消费？中长期消费如何挖潜？如何破除制约消费的体制机制障碍？记者25日采访了国家发展改革委有关负责人和相关专家。

以促消费稳定经济基本盘

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

一季度我国最终消费支出对经济增长贡献率为69.4%。“当前部署促进消费的政策举措，有利于稳定经济基本盘和保障改善民生。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

国家发展改革委有关负责人说，意见一方面着眼长远，着力畅通国民经济循环，打通生产、分配、流通、消费全链条、各环节，有序破除消费领域体制机制障碍，为培育完整内需体系、形成强大国内市场和构建新发展格局提供更加坚实的支撑；另一方面聚焦当前，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对疫情对消费的影响，努力稳定当前消费，切实保障消费供给，促进消费持续恢复。

在“稳”“保”“新”上下大力气

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。“稳住市场主体，才能保就业、稳收入，进而才能稳消费。”郭丽岩说。

中国宏观经济研究院研究员李清彬认为，要尽快将餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困政策落实到位，有条件的地方可以加大帮扶力度。各地要不折不扣落实好物流保通保畅的要求，防止各自为政、层层加码。

3月，我国社会消费品零售总额同比由增长转为下降，消费恢复进一步承压。“同时要看到，疫情对消费的影响是阶段性的。接下来，随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升，消费长期向好的基本面没有改变。”国家发展改革委有关负责人说。

这位负责人表示，下一步将在“稳”“保”“新”上下大力气，努力促进消费持续恢复。

一是固“稳”，着力稳住消费基本盘。落实好特困行业纾困扶持措施，支持各地结合实际依法出台税费减免等措施，稳住更多消费服务市场主体。鼓励汽车、家电等大宗消费。将消费相关基础设施建设纳入专项债支持范围，以投资带消费。

二是抓“保”，全力保障消费供给。结合疫情防控形势和需要，支持各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资，切实保障消费品流通不断不乱。在精准落实疫情防控举措的基础上，全力做好物流保通保畅工作。建立完善重要商品收储和吞吐调节机制，落实好粮油肉蛋奶果蔬和大宗商品等保供稳价措施，特别是要保障好困难群众基本生活。

三是强“新”，充分发挥适应防疫需要的新型消费优势。科学推广无接触交易服务，加快线上线下消费有机融合，培育壮大“智慧+”消费，既提升居民消费便利度，又助力数字经济大众化发展。

聚焦痛点堵点持续挖掘消费潜力

“我国消费规模持续扩大、结构不断升级，特别是服务消费等增长较快，要出台更有效的措施激发超大规模市场蕴含的潜力。”中国（海南）改革发展研究院经济研究中心研究员匡贤明说。

国家发展改革委有关负责人表示，下一步将瞄准居民消费个性化多元化和结构升级趋势，聚焦消费领域痛点难点堵点和体制机制障碍，做好巩固拓展重点领域消费、完善消费发展支撑体系、以改革营造良好消费环境等三方面工作。

加强商品质量、品牌和标准建设，促进医疗健康消费提质升级，深入推进文化和旅游消费试点示范，支持新能源汽车加快发展，推动品牌消费、品质消费进农村……一系列措施巩固拓展重点领域消费；

积极建设一批区域消费中心，畅通物流大通道，完善国家骨干冷链物流基地设施条件，健全常住地提供基本公共服务制度……完善支撑体系增强消费发展综合能力；

推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，健全消费品质量标准体系，加快消费信用体系建设，全面加强消费者权益保护……以改革营造良好消费环境。

“释放消费潜力是个系统工程，关键要用改革的方法破除障碍。”匡贤明说，比如加快服务业市场开放、推动服务质量标准的国际对接等，以改革的有力举措不断提振和稳定消费预期。

(责编：赵竹青、陈键)