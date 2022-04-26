美国首个赴国际空间站的“全私人”宇航团队返回地球
2022年04月26日08:48 | 来源：新华网
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原标题：美国首个赴国际空间站的“全私人”宇航团队返回地球
新华社洛杉矶4月25日电（记者谭晶晶）美国首个由私营公司组织前往国际空间站的“全私人”宇航团队25日搭乘美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球，降落在美国东南部佛罗里达州海岸附近。
“龙”飞船于美国东部时间24日21时10分（北京时间25日9时10分）脱离国际空间站，启程返回地球。美国东部时间25日13时06分（北京时间26日1时06分）,飞船降落在佛罗里达州海岸附近。
这次代号“Ax-1”的任务由美国公理航天公司组织，是同美国航天局的一个商业合作项目。4名宇航员分别是来自美国的迈克尔·洛佩斯-阿莱格里亚、拉里·康纳，来自加拿大的马克·保蒂以及来自以色列的埃坦·斯蒂贝。
“龙”飞船于本月8日搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将4名宇航员送往国际空间站。飞船于美国东部时间9日与国际空间站对接。
此次任务原定10天，受佛罗里达州沿岸恶劣天气条件影响，宇航团队返回地球的时间被推迟。
(责编：赵竹青、陈键)
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