原标题：新能源充电行业首个居住社区充电设施建设标准发布

如何有效解决社区建桩难、充电难，已经成为了摆在新能源车主面前的老大难问题。为了规范社区充电桩建设标准，打通新能源车主充电的“最后一公里”，4月21日，中国标准化协会城镇基础设施分会正式审核通过了《居住社区新能源电动汽车充电设施建设规范》团体标准立项申请。

据悉，这是新能源充电行业首个针对社区充电基础设施建设规范的行业标准。该标准由中国标准化协会城镇基础设施分会、北京城市管理科技协会、北京世纪云安新能源有限公司共同提出，多家电力相关企业及大型物业公司共同参与制定。

“我国新能源汽车已进入加速发展新阶段。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，2021年，中国新能源汽车市场渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点。“2025年、2030年新能源汽车渗透率分别达到20%和40%的目标很可能会提前实现。”

工信部数据显示：2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。来自乘联会的数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量为784万辆，同比增长59.25％

“然而，在新能源汽车快速发展的背后，充电设施的滞后性日益明显。尤其是受制于老旧小区电力基础设施现状，社区建桩难、充电难问题，已经成为了困扰新能源车主的一个绕不开的障碍。” 中国建筑学会建筑电气分会副理事长、CCDI悉地国际电气总工程师李炳华表示，虽然国家出台了各种支持新能汽车的政策，但车主在小区建设充电桩受阻的事例仍屡见报端。

来自中商产业研究院公布的数据显示，只有不到25%的一线城市家庭的停车位具备可安装家用充电桩的电力条件。天津市消费者协会最新发布的调研结果也表明：新能源车主使用私人充电桩的比例只有29%。某造车新势力品牌CEO就曾通过媒体抱怨说该品牌2021年交付的4万多辆车中，有近2万多跟随车配送的充电桩根本就送不出去。

“社区建桩难、充电难，表面上看是业主与物业需要面对的问题。但实际上因职责和专业能力所限，物业公司并不能解决建设过程中面临的所有问题。”在世纪云安负责人安硕看来，这个时候就需要有一个专业的第三方，帮助社区在持续匹配充电需求与电力供应情况的基础上，提出一整套的智慧充电解决方案，实现100%的新能源车主社区充电的目标。

“以2000年左右建造的北京市海淀区远大园世纪城为例，由于建造之初没有考虑到充电桩建设的用电需求，小区户均电容配置只有8KW，近年来日益增长的安装充电桩的需求，对小区物业压力越来越大。“ 安硕告诉记者，仅远大园三区和五区，才短短两三年，目前新能源汽车的保有量就已经接近10%，与之相对的是，小区里无论电力情况，还是预留开关接口，均已无法满足业主新装充电桩的需求。

“充电最后一公里”能否打通，已然成为了影响小区物业和业主关系的一大重要因素。湛江市住房和城乡建设局4月15日发布的该市2022年第一季度物业服务领域投诉情况的通报显示：无法在小区里安装充电桩的相关投诉，占到了业主总投诉量的73%。不过，在不改变小区电力容量的情况下，世纪云安根据电力符合余量对电力基础设置进行了一次性改造和建设后，通过在对充电基础设施统一规划、统一建设、统一运营，理论上可实现小区内的每个停车位都可以便捷地安装上充电桩，业主社区充电桩安装难，社区充电难的问题基本上得到了解决。

“远大园五区和三区项目启动运营至今3个月，已经完成19个社区充电桩的安装使用，用户报装需求响应率达100%，且充电桩报装时间较传统的30天缩短至7天。“安硕说，作为国内首个社区充电设施建设标准的联合发起单位，愿意通过分享自身在社区充电领域的成功经验，推动社区充电行业标准化建设与健康发展，实现充电桩在社区“应装尽装”。

“社区充电领域的成功经验证明，充电桩未来像水、电、气一样成为在住宅社区成为标配很有可能成为现实。”居住社区新能源电动汽车充电设施建设规范评价专家组组长、城市规划设计研究院副院长潘一玲认为，居住社区充电设施建设标准的出台，将为社区充电桩的规划、建设和运营提供了统一的标准和方向。（韩雪）

(责编：赵竹青、陈键)