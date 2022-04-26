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中央网信办、发改委、工信部推进IPv6规模部署和应用

2022年04月26日09:12 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月25日电（记者王思北）中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部日前联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》，要求突出创新赋能，激发主体活力，打通关键环节，夯实产业基础，增强内生动力，完善安全保障，扎实推动IPv6规模部署和应用向纵深发展。

　　工作安排部署了强化网络承载能力、提升终端支持能力、优化应用设施性能、拓展行业融合应用等十方面重点任务。

　　根据工作安排，到2022年末，IPv6活跃用户数达到7亿，物联网IPv6连接数达到1.8亿，固定网络IPv6流量占比达到13%，移动网络IPv6流量占比达到45%。县级以上政府门户网站IPv6支持率达到85%，国内主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达到85%。IPv6网络安全防护能力大幅提升。

(责编：王震、陈键)

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