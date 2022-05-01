人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

长大后我就成了你：

把杂交水稻育种技术不断传承和创新

王绍绍
2022年05月01日07:56 | 来源：人民网
小字号

制图：杜佰鸾

民以食为天，中国科学院院士、植物遗传育种学家谢华安曾说，他最大的愿望是让中国人的饭碗端得更牢，吃得更好。

“谢华安院士这一代的科学家对科学研究的执着，一直深深地影响和指引着我，他是我的榜样和力量。”谈到谢老师，福建省农业科学院水稻研究所所长张建福这样说道。

1996年，刚刚大学毕业的张建福加入谢华安团队，投入到杂交水稻的育种工作中，现在已有26个年头。“老师平时工作很忙，只要有时间便会到田里去，帮助和指导我们进行水稻研究。”张建福说，谢老师如今已经81岁了，对科研有着一如既往的热情和自信。

海南岛冬天光温条件适合作物生长，从上世纪70年代开始，每年11月份到次年5月份，谢华安都会带队到海南岛进行南繁育种工作，至今已有50年。初到海南，环境艰苦，谢华安为了水稻育种工作毫无怨言，十几个人挤在一个仅有十几平米的仓库里，一住就是半年。

如今，谢华安团队仍在杂交水稻育种工作上进行攻坚，通过基因组编辑技术，研制出香味基因材料和抗病、生育期相关材料。此外，团队还通过培育耐储藏水稻品种，提高种子活力，降低了水稻储存成本。

“谢老师对于年轻人的培养也很热情有耐心。他希望杂交水稻育种事业和追求极致的科研精神都能传承下去。”二十多年的相处，谢老师对张建福来说已不仅仅是老师。

张建福回忆，谢华安院士会先让学生们一同下田，从穗层结构、株叶形态等方面选择优良单株，然后聚集在一起，充分讨论和交流，在不断的碰撞和学习中，选到优质的种子。

提到传承，张建福说道：“我现在也要接过这个接力棒，培养新一代年轻人。”时间飞逝，团队中许多优秀研究员都已经退休，目前团队中年轻人比较多，大家努力付出、敬业地工作，张建福说自己目前也在培养学生和在职科技人员。

“希望把团队的精神发扬光大，把杂交水稻育种技术不断传承和创新，也希望谢老师能一直开心、快乐、健康。”张建福说。

(责编：初梓瑞、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
把杂交水稻育种技术不断传承和创新
　　制图：杜佰鸾 民以食为天，中国科学院院士、植物遗传育种学家谢华安曾说，他最大的愿望是让中国人的饭碗端得更牢，吃得更好。 “谢华安院士这一代的科学家对科学研究的执着，一直深深地影响和指引着我，他是我的榜样和力量。…
英雄的孩子已长大
　　制图：杜佰鸾 “81192收到，我已无法返航，你们继续前进……” 2001年4月1日，一架美军侦察机侵犯我南海领空，我军随后派出两架飞机跟踪拦截。突然，美军飞机撞向我歼-8Ⅱ战机，33岁的飞行员王伟再未返航、以身殉国。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部