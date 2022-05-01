王绍绍

制图：杜佰鸾

民以食为天，中国科学院院士、植物遗传育种学家谢华安曾说，他最大的愿望是让中国人的饭碗端得更牢，吃得更好。

“谢华安院士这一代的科学家对科学研究的执着，一直深深地影响和指引着我，他是我的榜样和力量。”谈到谢老师，福建省农业科学院水稻研究所所长张建福这样说道。

1996年，刚刚大学毕业的张建福加入谢华安团队，投入到杂交水稻的育种工作中，现在已有26个年头。“老师平时工作很忙，只要有时间便会到田里去，帮助和指导我们进行水稻研究。”张建福说，谢老师如今已经81岁了，对科研有着一如既往的热情和自信。

海南岛冬天光温条件适合作物生长，从上世纪70年代开始，每年11月份到次年5月份，谢华安都会带队到海南岛进行南繁育种工作，至今已有50年。初到海南，环境艰苦，谢华安为了水稻育种工作毫无怨言，十几个人挤在一个仅有十几平米的仓库里，一住就是半年。

如今，谢华安团队仍在杂交水稻育种工作上进行攻坚，通过基因组编辑技术，研制出香味基因材料和抗病、生育期相关材料。此外，团队还通过培育耐储藏水稻品种，提高种子活力，降低了水稻储存成本。

“谢老师对于年轻人的培养也很热情有耐心。他希望杂交水稻育种事业和追求极致的科研精神都能传承下去。”二十多年的相处，谢老师对张建福来说已不仅仅是老师。

张建福回忆，谢华安院士会先让学生们一同下田，从穗层结构、株叶形态等方面选择优良单株，然后聚集在一起，充分讨论和交流，在不断的碰撞和学习中，选到优质的种子。

提到传承，张建福说道：“我现在也要接过这个接力棒，培养新一代年轻人。”时间飞逝，团队中许多优秀研究员都已经退休，目前团队中年轻人比较多，大家努力付出、敬业地工作，张建福说自己目前也在培养学生和在职科技人员。

“希望把团队的精神发扬光大，把杂交水稻育种技术不断传承和创新，也希望谢老师能一直开心、快乐、健康。”张建福说。

(责编：初梓瑞、吕骞)